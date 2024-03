Polar Watch SCONTA TUTTI i suoi smartwatch di LUSSO a prezzi da DISCOUNT

Su Amazon è possibile trovare una vasta selezione di orologi Polar a prezzi convenienti, anche senza sconti particolari, visto che comunque, di base, sul noto sito di e-commerce hanno prezzi inferiori alla concorrenza dal 10% al 40% a seconda del prodotto.

POLAR WATCH, gli orologi intelligenti per il tuo benessere

Polar è un marchio noto per i suoi orologi sportivi e dispositivi di monitoraggio della salute di livello, un vero lusso da portare al polso, ed è per questo considerato uno di quei brand must have per chi pratica sport a certi livelli o “semplicemente” ama abbinare stile e qualità al concetto di funzionalità. Di seguito, ti elenco alcuni dei migliori orologi in offerta su Amazon che potrebbero interessarti:

Polar Ignite: Questo orologio è progettato per chi cerca un equilibrio tra fitness e benessere. Oltre alle funzioni di monitoraggio delle attività e allenamento, offre anche analisi del sonno e suggerimenti per il riposo e il recupero. Lo compri su Amazon a 73€ (seleziona taglia S).

Polar M460: Se stai cercando un orologio fitness con funzioni di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il Polar M460 potrebbe essere una scelta adatta. È dotato di funzionalità di tracciamento delle attività, GPS tramite smartphone e notifiche smart. Lo prendi su Amazon a 99€.

Polar Vantage M2: Questo orologio è ideale per chi ama trovare nuovi modi per restare in forma e tenere alta la motivazione. Offre tantissime funzioni, tra cui monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso, Running Program, allenamenti quotidiani personalizzati, GPS integrato, monitoraggio del recupero e assistente all’integrazione. Prendilo su Amazon a 209€.

Polar Grit X Pro: Se sei appassionato di attività outdoor, il Polar Grit X potrebbe essere la scelta giusta. Questo orologio offre funzioni specifiche per gli sport all’aperto, come l’altitudine, il tempo previsto e la navigazione. Lo prendi su Amazon a 348€.

Polar H9: Questo in realtà è un sensore toracico di frequenza cardiaca di alta precisione adatto ad essere utilizzato in tutte le discipline sportive. Se sei quindi appassionato di attività outdoor a certi livelli, il Polar H9 potrebbe essere la scelta giusta. Dotata di trasmissione Bluetooth, ANT+ e 5 kHz, si connette alle principali app per il fitness, sportwatch, smartwatch, bike computer, attrezzature da palestra e altri dispositivi di allenamento. Lo prendi su Amazon a 46€.

Visto che occasioni? Ricorda che le offerte su Amazon possono variare nel tempo, quindi ti consiglio di controllare regolarmente la pagina dei prodotti Polar per vedere le ultime promozioni e sconti disponibili. Prima di effettuare un acquisto, verifica sempre le specifiche dell’orologio per assicurarti che soddisfi le tue esigenze e preferenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.