Polaroid Now Gen 2, design classico e iconico super scontato su Amazon (-25%)

La Polaroid Now Gen 2 è la fotocamera istantanea che trasforma ogni momento in un ricordo tangibile e unico. Con il suo design elegante e le caratteristiche avanzate, questa fotocamera è perfetta per chi ama catturare l’essenza del momento in modo immediato e creativo. Su Amazon la trovi a soli 96€ col 25% di sconto e le spedizioni gratuite via Prime.

Polaroid Now Gen 2, design classico e iconico ma funzionalità moderne

La Polaroid Now Gen 2 presenta un design classico e iconico con una moderna finitura azzurra, aggiungendo un tocco di stile a ogni scatto. Dotata di una lente a messa a fuoco automatica, la Polaroid Now Gen 2 garantisce scatti nitidi e luminosi in ogni situazione. La fotocamera regola automaticamente l’esposizione per garantire foto perfettamente bilanciate. La modalità a doppia esposizione consente di creare immagini artistiche sovrapponendo due scatti.

Cattura i tuoi momenti migliori utilizzando la funzione di ritardatore o autoscatto per scatti di gruppo o selfie indimenticabili. La batteria integrata e ricaricabile offre un’esperienza senza preoccupazioni, consentendoti di catturare più momenti senza dover cambiare batterie. Utilizza pellicole Polaroid i-Type e 600 per ottenere stampe istantanee di alta qualità con colori vibranti e dettagli nitidi. Il flash automatico garantisce ottimi risultati anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre il sensore di luminosità regola la potenza del flash per evitare sovraesposizioni.

La Polaroid Now Gen 2 è compatta e leggera, ideale per portarla ovunque tu vada e catturare istantanee in qualsiasi momento. Immortalare i tuoi momenti speciali è ora più divertente e facile che mai con la Polaroid Now Gen 2. Acquistala ora su Amazon e inizia a creare ricordi unici con uno stile senza tempo. Su Amazon la trovi a soli 96€ col 25% di sconto e le spedizioni gratuite via Prime.

