Polizia, denunce online: la guida passo passo per sfruttare il nuovo servizio per i cittadini

Si tratta di una piattaforma sperimentale che consente ai cittadini di inviare una pre-segnalazione direttamente da casa, riducendo la necessità di recarsi subito negli uffici.

L’obiettivo è semplificare alcune procedure e velocizzare la gestione delle pratiche, pur mantenendo successivamente un passaggio obbligatorio in presenza per la formalizzazione nei casi previsti.

Come funziona il nuovo servizio digitale

Il sistema permette di compilare una pre-denuncia online per specifiche tipologie di reato, tra cui furti, truffe, frodi informatiche, accessi abusivi a sistemi digitali e utilizzo illecito di carte o strumenti di pagamento.

È inoltre possibile effettuare la segnalazione di smarrimento di beni personali, come documenti, smartphone, portafogli o carte bancarie. In questo caso, la procedura è già attiva su tutto il territorio nazionale e non richiede ulteriori passaggi in commissariato.

Una volta inviato il modulo, il sistema genera una ricevuta con codice identificativo, utile per tracciare la pratica e completare eventuali passaggi successivi.

La fase iniziale del progetto coinvolge diverse sedi operative distribuite sul territorio, con un avvio sperimentale in alcune questure e commissariati selezionati. L’infrastruttura include anche reparti specializzati, come quelli legati alla sicurezza informatica, alla polizia ferroviaria e alla polizia stradale.

L’obiettivo è testare il sistema su più livelli organizzativi, verificandone efficienza e affidabilità prima di un’eventuale estensione su scala nazionale.

Come presentare una denuncia online

Per utilizzare il servizio è necessario accedere al portale ufficiale del Ministero dell’Interno. Dopo l’ingresso nella sezione dedicata ai servizi digitali, l’utente deve effettuare l’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Una volta autenticati, si può scegliere tra:

segnalazione di smarrimento

pre-denuncia di reato

Il modulo richiede l’inserimento di dati personali, dettagli sull’evento, luogo e data dell’accaduto, oltre alla descrizione degli oggetti coinvolti. Dopo l’invio, viene rilasciata una conferma digitale valida come ricevuta ufficiale della procedura avviata.

Per gli smarrimenti, la procedura si conclude online senza ulteriori passaggi. Nei casi di reato, invece, è previsto che il cittadino si presenti in ufficio entro 48 ore per completare la denuncia e firmare la documentazione ufficiale.

Questo sistema rappresenta un primo passo verso una gestione più digitale delle pratiche di sicurezza pubblica, con l’obiettivo di ridurre tempi di attesa e semplificare l’accesso ai servizi.

Un passo verso la digitalizzazione della giustizia

Il progetto si inserisce in un percorso più ampio di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. L’introduzione delle denunce online punta a rendere più accessibile il rapporto tra cittadini e istituzioni, mantenendo però il controllo e la validazione finale nelle sedi competenti.

Se sviluppato su larga scala, questo sistema potrebbe diventare uno strumento stabile per gestire una parte significativa delle segnalazioni quotidiane, alleggerendo il lavoro degli uffici e migliorando l’esperienza degli utenti.