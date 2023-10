Ponte dei morti 2023: 10 gadget INDISPENSABILI da mettere in valigia prima di partire

Siamo ormai alle porte della Festa di Halloween, anche se a giudicare dal clima no sembrerebbe, e sono parecchi gli italiani che hanno deciso di trascorrere qualche giorno fuori casa, in un anticipo di vacanza rispetto a quelle estive. Ma per arrivare a destinazione e magari godersi la città o il posto che si è scelto come meta bisogna partire attrezzati di tutto punto e non dimenticare di portarsi dietro qualche gadget e prodotto utile, come quelli che vi suggeriamo in questa lista. Date un’occhiata anche voi.

Borsa da cabina per voli low cost

Queste borse da cabina per Ryanair (e altre compagnie low cost) sono progettate appositamente per soddisfare le dimensioni massime consentite in cabina, che sono di 40x20x25 cm. Queste borse sono la soluzione ideale per viaggiare leggeri e comodi, evitando costi aggiuntivi per il bagaglio da stiva. La caratteristica principale di queste borse è la loro versatilità, visto che sono anche adatte per escursioni, viaggi di lavoro o per l’utilizzo quotidiano. Grazie alla loro capacità di trasportare oggetti essenziali, sono perfette per tenere tutto ciò di cui avete bisogno a portata di mano durante il viaggio.

Il caricatore-adattatore Lencent è in sconto a 15€. Leggero e compatto per un trasporto conveniente, questo dispositivo rappresenta la scelta ideale in caso di viaggi di lavoro o vacanze. Non solo ha diversi ricambi che gli permettono di adattarsi alle prese elettriche di qualsiasi Paese al mondo, ma con la tecnologia AUTO-ID riconosce i dispositivi collegati e adatta la corrente in uscita per minimizzare i tempi di ricarica.

La borsa è leggera ma resistente, con tanto spazio per ospitare tutti i tuoi device. Per chi ama viaggiare o fare lunghe passeggiate in montagna o nelle città d’arte, niente di meglio di una una comoda borsa a tracolla dove tenere tutto l’occorrente, dall’acqua fresca al telefono, tablet, iPad o altri dispositivi. E quella in offerta oggi è addirittura predisposta per gli appassionati di tecnologia. Puoi comprarla su Amazon a soli 17 euro e utilizzarla sia come borsa a tracolla che da viaggio.

Quante volte ci si trova in giro, magari sull’autobus, in treno o per un appuntamento si lavoro, con la necessità di dover prendere appunti, ricaricare lo smartphone o di copiare dei file su un pennino? Con questo geniale prodotto puoi semplificarti la vita e avere a portata di mano un taccuino smart con pendrive, ricarica wireless e powerbank a 49 euro. Tutto comodamente in uno. Spedizioni veloci garantite dal servizio Amazon.

Per chi ama leggere e rilassarsi, anche in vacanza, niente di meglio del nuovo Kindle, disponibile su Amazon.it a partire da 99,99 euro (con pubblicità). Il dispositivo, progettato è pensato per la sostenibilità, riporta la certificazione Climate Pledge Friendly, combina caratteristiche premium con un prezzo accessibile, tra cui un display da 6’’ad alta risoluzione da 300 ppi, ricarica USB-C, maggiore durata della batteria fino a 6 settimane e il doppio dello spazio di archiviazione per supportare migliaia di libri.

Sempre su Amazon trovi questa borraccia intelligente super utile. Così non rimarrai mai a bocca asciutta e disporrai di un bel caffè caldo, Tè o di qualche goccia di riscaldante grappa, a seconda del caso, e potrai dissetarti quando vuoi. Il prezzo? Appena 15 euro, con spedizioni rapidissime e sicure tramite Amazon.

Queste buste di sicurezza impermeabili da viaggio per liquidi sono l’ideale per evitare che shampoo, creme e altri trucchi si riversino nel bagaglio a mano o nel bagaglio da viaggio. Il sacchetto per liquidi, approvato dalla compagnia aerea Ecohub, è trasparente, richiudibile con dimensioni: 20 cm x 20 cm. Liquidi massimo Sacco da 1 litro. Ti aiuta a conservare le bottiglie da viaggio in modo sicuro e accelerare il controllo di sicurezza negli aeroporti. Costano 8€.

La custodia AirTag può proteggere il tuo AirTag da urti, cadute, graffi e macchie. Ogni custodia protettiva AirTag è dotata di un moschettone di alta qualità, molto comodo da trasportare e utilizzare. Puoi facilmente utilizzare la custodia protettiva AirTag per fissarlo dove ne hai bisogno. In coppia con un AirTag ti assicurano di non perdere documenti, bagagli o quello che volete.

Questo fantastico accessorio è perfetto per tenere sempre a portata di mano e ben visibile all’occorrenza il passaporto, i biglietti dell’aereo, i documenti. Ma anche i soldi e le carte di credito. In tal senso vanta una protezione RFID. Il prodotto è realizzato in materiale di nylon di alta qualità, resistente e impermeabile. La parte posteriore è realizzata in materiale a rete, quindi non devi preoccuparti di sudorazione e soffocamento. Al momento costa 8€ su Amazon.

