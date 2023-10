Lo smartwatch elegante e super tecnologico lo paghi solo 39 euro col doppio sconto!

Lo smartwatch Popglory è elegante e super tecnologico, ideale quindi sia per fare sport o monitorare il sonno sia per tutte le altre occasioni (al lavoro, durante cerimonie, ecc.). Così potrai monitorare i parametri vitali (ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, ecc.) anche in altre situazioni se ne hai bisogno, in modo discreto. Grazie al cinturino intercambiabile e al design del quadrante, va bene per tutti i generi e look. Puoi utilizzarlo sia che tu abbia un dispositivo iOS che Android, così avrai tutti i dati sul tuo device e potrai fare delle rendicontazioni. Oggi paghi questo meraviglioso e utilissimo smartwatch solo 39,99 euro, grazie al doppio sconto 17% + coupon 10€ da sfruttare apponendo una comoda spunta.

Smartwatch Popglory: caratteristiche tecniche

Puoi gestire comodamente fino a 100 contatti, è inoltre impermeabile e puoi usarlo anche sotto la pioggia, mentre nuoti o non toglierlo se devi lavare le mani. E ancora, puoi farci di tutto: controllare il meteo, riprodurre canzoni, effettuare chiamate, ecc. Viene fornito con due cinturini di silicone e di metallo, così potrai scegliere il look giusto in base alle occasioni. Offre un utilissimo monitoraggio automatico della frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurazione in tempo reale della pressione sanguigna e dell’ossigeno nel sangue e registrazione della qualità del sonno notturno.

Può ricevere messaggi da applicazioni come whatsapp, facebook, twitter, ecc. Così non dovrai prendere il telefono a ogni notifica. Con il vetro temperato curvo 2.5D, assicura un touch screen liscio come la seta, un funzionamento fluido e una visibilità ottimale per godere dell’interfaccia HD alla luce del sole e al buio. Hai un anno di tempo per restituirlo e rimborsarlo.

