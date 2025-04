Porta a casa il Notebook HP di ultima generazione ad un prezzo IMPERDIBILE

Se cerchi un portatile che unisca potenza, leggerezza e funzionalità avanzate, l’HP EliteBook X G1i è il dispositivo che fa per te. Con un peso minimo e una configurazione hardware all’avanguardia, questo notebook rappresenta una soluzione ideale per i professionisti che desiderano lavorare ovunque senza compromessi. Il tutto, a un prezzo davvero competitivo di 1.443,42 euro.

Un concentrato di tecnologia per il lavoro moderno

Equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7, l’HP EliteBook X G1i garantisce prestazioni eccellenti grazie alla piattaforma Intel Evo Edition. L’architettura a 8 core con frequenza di 2,2 GHz e la GPU Intel Arc permettono di gestire al meglio le attività più complesse, assicurando al contempo una notevole efficienza energetica. A completare il quadro ci sono 32 GB di RAM LPDDR5X e un SSD NVMe Gen 4 da 1 TB, che garantiscono velocità e spazio per qualsiasi esigenza.

Uno dei punti di forza di questo notebook è l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Funzionalità come HP Smart Sense, che regola automaticamente le prestazioni in base all’utilizzo, e Adaptive Dimming, che oscura lo schermo quando non lo si guarda, offrono un’esperienza utente personalizzata e ottimizzata. Inoltre, il sistema operativo Windows 11 Pro potenziato da Microsoft Copilot porta la produttività a un livello superiore.

Un display che cattura lo sguardo e connettività al top

Il display IPS da 14 pollici è un altro elemento distintivo. Con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, un refresh rate variabile fino a 120 Hz e una luminosità di 400 nit, questo schermo è perfetto per lavorare in qualsiasi condizione di luce. Il trattamento antiriflesso e la copertura completa dello spazio colore Adobe RGB lo rendono ideale anche per i professionisti della grafica e del design.

L’HP EliteBook X G1i non lascia nulla al caso nemmeno in termini di connettività. Supporta il Wi-Fi 7 e dispone di due porte Thunderbolt USB-C, una USB-C standard, una USB-A e un jack audio da 3,5 mm. La sicurezza è garantita da HP Wolf Security, incluso per tre anni, che protegge il dispositivo a partire dal BIOS fino al browser.

Con dimensioni compatte e una batteria da 41 Wh, questo notebook è pensato per chi è sempre in movimento. La fotocamera Poly Studio da 5 MP, ideale per le videoconferenze, e il design elegante in color argento completano un prodotto che non scende a compromessi tra estetica e funzionalità.

Scopri subito tutti i dettagli e approfitta di questa offerta imperdibile per acquistare su Amazon l’HP EliteBook X G1i a soli 1.443 euro. Questo notebook è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo affidabile, potente e versatile, in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza lavorativa.

