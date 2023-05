Porta a casa il SUPER Xiaomi 12 5G, oggi a PREZZO SHOCK su eBay (-57%)

È lecito chiedersi come sia possibile ma è tutto vero: il super top di gamma Xiaomi 12 5G è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, complice uno sconto shock del 57% che ti permette di risparmiare ben 510€, il flagship a marchio Xiaomi crolla ad appena 389€.

Al prezzo di un comune mediogamma hai invece a disposizione un top di gamma in tutto e per tutto: Xiaomi 12 5G è realizzato con materiali di altissimo livello, è sottile, leggero e ha dalla sua una scheda tecnica che non teme la concorrenza.

Risparmia subito 510€ su eBay: Xiaomi 12 5G oggi costa una sciocchezza

Il pannello AMOLED da 6.28 pollici super smooth a 120 Hz è una gioia per gli occhi in ogni momento della giornata, mentre la fotocamera frontale ti sorprende con selfie di qualità da condividere al volo sui social. Sotto il cofano le cose si fanno ancora più interessanti: oltre alla batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida, Xioami 12 5G monta un potentissimo processore octa core Snapdragon 8 Gen 1.

Come se non bastasse, lo smartphone è un vero campione anche dal punto di vista fotografico: sul retro, infatti, il modulo triplo è capeggiato da un sensore principale da 50 MP in grado di scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione.

Con un risparmio immediato di ben 510€ non hai altre scuse a disposizione: acquista subito il bellissimo top di gamma di Xiaomi ora che lo paghi davvero una sciocchezza; inoltre, se lo metti nel carrello ti arriva direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.