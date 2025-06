Porta a casa la PlayStation 5 Digital con doppio controller DualSense a 100€ in meno

Sei pronto a scoprire un’offerta che combina risparmio, tecnologia all’avanguardia e divertimento senza compromessi? Il bundle PlayStation 5 Digital Edition con doppio controller DualSense è l’occasione perfetta per entrare nella next-gen del gaming senza spendere una fortuna. Con un prezzo di 459,99 euro invece di 559,99 euro, grazie ad uno sconto del 18%, questo pacchetto rappresenta un investimento intelligente per chi desidera un’esperienza di gioco di livello superiore.

PlayStation 5 Digital Edition con doppio controller: le specifiche tecniche

La PS5 Digital Edition si distingue per il suo design compatto ed elegante, ideale per qualsiasi ambiente domestico. Nonostante l’assenza del lettore ottico, la console non scende a compromessi sulle prestazioni. Il cuore pulsante è un SSD ultra-veloce che garantisce caricamenti praticamente istantanei, mentre il supporto al ray tracing offre una grafica straordinariamente realistica. Inoltre, grazie al sistema audio 3D Tempest, l’immersione sonora raggiunge nuovi livelli, rendendo ogni partita un’esperienza coinvolgente e unica.

Il vero punto di forza di questo bundle è la presenza di ben due controller DualSense. Questo accessorio non è solo un controller, ma una porta verso un nuovo modo di vivere i videogiochi. Grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi, ogni azione di gioco si trasforma in una sensazione tangibile: dal ruggito di un motore al rinculo di un’arma, tutto prende vita nelle tue mani. L’ergonomia avanzata garantisce comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe, rendendo il DualSense il compagno perfetto per i gamer più esigenti.

Ma non è tutto: la confezione include tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a giocare subito. Oltre alla console e ai due controller, troverai uno stand per posizionare la PS5 sia in orizzontale che in verticale, un cavo HDMI per una qualità video impeccabile, un cavo di alimentazione e un cavo USB-C per ricaricare i controller. Insomma, tutto è pensato per offrirti un’esperienza completa e senza interruzioni.

Con la retrocompatibilità per i giochi PS4 e una libreria in continua espansione, la PS5 Digital Edition ti permette di esplorare un mondo di titoli incredibili, dai classici intramontabili alle ultime novità. E grazie alla possibilità di acquistare giochi in formato digitale, potrai accedere ai tuoi titoli preferiti in pochi istanti, senza dover mai uscire di casa.

Non lasciarti sfuggire questa occasione irripetibile: con uno sconto del 18%, il bundle PS5 Digital Edition con doppio DualSense è un’offerta che non si vede tutti i giorni. Acquistalo ora a soli 459 euro e immergiti nel futuro del gaming. Con la spedizione rapida e sicura, potrai iniziare a giocare in pochissimo tempo, godendo di tutta la potenza e l’innovazione che solo Sony sa offrire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.