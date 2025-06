Porta a casa la Smart TV Sony da 65" con un risparmio di oltre 900€!

La Smart TV Sony BRAVIA 8 OLED rappresenta un’occasione unica per trasformare il tuo salotto in un vero cinema di lusso, grazie a uno sconto imperdibile del 32%. Disponibile ora a 1.890€ invece di 2.799€, questo modello da 65 pollici è la scelta ideale per chi cerca un’esperienza audiovisiva senza compromessi.

Immagini che catturano ogni dettaglio e un suono immersivo

Con il suo pannello OLED 4K HDR, la Smart TV Sony BRAVIA 8 offre una qualità d’immagine che non ha eguali. I suoi oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti garantiscono neri profondi e autentici, mentre la tecnologia XR Contrast Booster ottimizza il contrasto per rivelare anche i dettagli più nascosti. Ogni scena diventa così un capolavoro visivo, perfetto per gli amanti del cinema e delle serie TV.

Il sistema Acoustic Surface Audio+ è una vera rivoluzione: lo schermo stesso diventa un diffusore sonoro, sincronizzando il suono con l’azione sullo schermo. A questo si aggiungono la funzione Voice Zoom 3, che rende i dialoghi più chiari, e l’upscaling 3D Surround, per un’esperienza sonora immersiva e tridimensionale. È come avere un sistema audio professionale integrato nella TV.

Gaming e intrattenimento al massimo livello

Se sei un appassionato di videogiochi, questo televisore è ottimizzato per PlayStation 5, con un menu dedicato e il supporto per refresh rate a 120Hz. Inoltre, le certificazioni IMAX Enhanced, Dolby Vision e Dolby Atmos assicurano una qualità di visione e audio fedele ai contenuti premium, portando l’esperienza di gioco e intrattenimento a un livello superiore.

Questo gioiellino non è solo una TV, ma un elemento di design che si integra perfettamente in ogni ambiente. Il suo supporto a quattro vie permette diverse opzioni di posizionamento, mentre il telecomando ECO, retroilluminato e ricaricabile, aggiunge un tocco di sostenibilità. Grazie alla piattaforma Google TV, avrai accesso a migliaia di app, supporto per la ricerca vocale, Apple AirPlay 2 e Chromecast integrato.

Sony ha pensato anche ai consumi: questo modello è progettato per offrire la massima qualità riducendo l’impatto energetico. Un’attenzione che rende questo televisore non solo una scelta tecnologica, ma anche ecologica.

Non perdere l’occasione di portare a casa il meglio della tecnologia Sony a un prezzo così vantaggioso di 1.890 euro con uno sconto del 32%. Rendi ogni serata speciale con immagini e suoni di altissimo livello grazie alla Smart TV Sony BRAVIA 8 OLED!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.