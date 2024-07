Porta i tuoi libri IN VACANZA con l'eReader di ULTIMA GENERAZIONE in OFFERTA TOP

Rilassati al mare con le tue letture preferite senza portare libri ingombranti in valigia! Basterà il Kobo Libra Colour eReader, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere è davvero unica!

Tutte le funzionalità del Kobo Libra Colour eReader

Il Kobo Libra Colour eReader è un gadget tecnologico super versatile e utilissimo se vuoi avere a portata di mano le tue letture preferite ovunque tu sia.

È dotato della funzionalità ComfortLight PRO che ti permette di regolare la luminosità e la temperatura del colore per ridurre la luce blu e avere il massimo comfort durante la lettura, con qualsiasi condizione luminosa esterna.

Inoltre questo eReader ti permette di annotare i tuoi eBook e prendere appunti pieni di colori grazie alla compatibilità con Kobo Stylus 2.

La modalità di utilizzo è semplicissima ed intuitiva grazie al design ergonomico con pratici pulsanti per voltare pagina in un attimo. Un’altra caratteristica fondamentale è la sua resistenza all’acqua: risulta impermeabile fino a 60 minuti e fino a due metri di profondità, quindi puoi tranquillamente utilizzarlo al mare o in piscina senza nessuna preoccupazione.

Per finire, questo modello ti consente non solo di leggere ma anche di ascoltare gli audiolibri Kobo con la tecnologia Bluetooth wireless sempre stabile e super affidabile.

Oggi il Kobo Libra Colour eReader è disponibile su Amazon a soli 199 euro con uno sconto del 13%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere è davvero unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.