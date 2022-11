Porta il Cinema direttamente in salotto: Samsung QN94B, un MOSTRO da 65''

Incredibile offerta su Amazon. Non ci sono altre parole per descrivere altrimenti questa promozione che vede lo spettacolare televisore Samsung con tecnologia Quantum Matrix Pro e nuovo processore Neural Quantum 8K svenduto a 1.629€. Un prezzo folle, un affare colossale da non lasciarsi scappare, anche pagandolo a rate se necessario, con le spedizioni sicure e gratuite di Prime. Grazie alla tecnologia Ultra HD Dimming più performante, con questo modello hai un controllo più accurato del pannello che ti permette di avere contrasti migliori e immagini più nitide rispetto al modello base QN90B.

Samsung TV Neo QLED QE65QN94BATXZT

La televisione si basa sulla nuova tecnologia inventata dalla stessa Samsung, ovverosia quella ribattezzata Neo QLED. Quest’ultima si fonda sulla tecnologia Quantum Matrix, che controlla con precisione gli Quantum Mini LED con la quale, grazie a un’accurata gestione della luce, restituisce ogni minimo dettaglio, sia nelle scene più luminose che in quelle più buie, quasi come un potente OLED.

D’altronde con questo modello puoi arrivare a vedere in tutto il loro splendore contenuti perfino in 8K: la potenza di ogni fotogramma con 33 milioni di pixel alla massima nitidezza con una risoluzione quattro volte superiore rispetto alla risoluzione 4K.

Questo Neo QLED ha poi diverse funzioni utili per rendere ogni momento della giornata e ogni occasione perfetta nella visione di un programma. Ad esempio, la Modalità EyeComfort di Samsung non solo regola automaticamente lo schermo dello Smart TV in base agli orari locali di alba e tramonto, ma riduce anche il livello di luminosità e i colori durante le ore notturne, per affaticare meno la vista e favorire il relax e il riposo.

Per non parlare della tecnologia Real Depth Enhancer che elabora la profondità allo stesso modo dell’occhio umano, incrementando il contrasto in primo piano. Perciò, quando ad esempio guardi un documentario sulla natura, accentua i dettagli mostrati esattamente come farebbero i tuoi occhi.

Al resto pensano poi l’avanzato processore multi-intelligente di Neo QLED, che sfrutta i dati generati da 20 reti neurali per migliorare ogni più piccolo particolare, e il sistema audio Dolby Atmos che ti propone un audio multidimensionale che ti catapulta direttamente al centro dell’azione, complici i nuovi altoparlanti della TV.

Se sei interessato a impreziosire il tuo salotto con uno schermo di queste dimensioni per goderti al meglio film e show, allora corri su Amazon dove il Samsung TV Neo QLED QE65QN94BATXZT viene letteralmente svenduto a 1.629€, ovverosia con lo sconto di quasi 600€ sul prezzo di listino di 2.199,00€. Un prezzo folle, oltre 2.000€ di sconto, con le spedizioni sicure e gratuite di Prime.

