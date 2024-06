Porta il CINEMA in salotto con la Smart TV Hisense da 40" in PROMO ESCLUSIVA

Preparati a vivere un’esperienza cinematografica comodamente seduto nel salotto di casa con una delle televisioni più innovative del momento! Si tratta della Smart TV Hisense da 40″, oggi disponibile su Amazon a soli 249 euro con uno sconto conveniente del 14%.

Smart TV Hisense da 40″: il cinema direttamente a casa tua

La Smart TV Hisense da 40″ è un vero e proprio gioiellino che ti permette di immergerti nei tuoi film preferiti così come se fossi al cinema.

Si contraddistingue per uno schermo da 40 pollici con risoluzione HD e pannello LCD che offre colori brillanti e super vividi, anche nei minimi dettagli. In più, grazie all’analisi e all’ottimizzazione della luminosità e del contrasto in specifiche zone d’immagine, ti sembrerà di toccare con mano gli oggetti ripresi.

Il sistema audio non è da meno grazie al suono immersivo DTS X con jack doppio audio che ti permetterà di sentirti ogni volta come al centro di un concerto.

La modalità di utilizzo è ancora più semplice grazie al sistema operativo VIDAA U6 con controlli vocali Alexa, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 piattaforme tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e RaiPlay.

Per finire, la tv risulta essere un complemento d’arredo elegante e di gran stile grazie al design slim con cornici sottili e schermo di dimensioni maggiori.

