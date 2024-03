Porta il gaming ovunque con ASUS Rog Ally in offerta su Amazon

Hai voglia di giocare ai tuoi videogiochi preferiti del momento anche quando sei in giro, e non disponi del tuo potente PC desktop fresco d’assemblaggio? Non ti preoccupare, Amazon ha proprio la soluzione che fa per te proponendoti ASUS Rog Ally in offerta al sensazionale prezzo di soli 495 euro, risparmiando un bel po’ rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso ASUS.

ASUS Rog Ally: il massimo della potenza, ovunque sei

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questa console portatile risiede nel suo potentissimo processore AMD Ryzen Z1, che con ben 16 GB di RAM ti garantisce delle prestazioni a dir poco sbalorditive: avrai la possibilità di avviare qualsiasi videogioco che desideri, anche quelli di ultima generazione, senza il benché minimo tentennamento o esitazione di sorta. Per non parlare del display touchscreen da 7 pollici, grazie al quale riuscirai a risaltare ogni videogioco del momento.

Il design ergonomico è davvero perfetto per ogni giocatore, grazie soprattutto alla dissipazione Dual Fan che garantisce una temperatura ottimale per qualsiasi circostanza, garantendoti lunghe sessioni di gioco.

All’interno di ASUS Rog Ally trovi il sistema operativo Windows 11 Home, per cui non dovrai perdere ulteriore tempo per installare file di sistema, e potrai cominciare ad utilizzarla fin da subito. Molto apprezzato l’SSD da ben 512 GB di memoria, all’interno del quale avrai la possibilità di catalogare tutti i tuoi videogiochi in formato digital delivery, avendo così un immediato accesso in ogni momento che desideri.

La console è davvero compatta, e questo ti permette di trasportarla praticamente ovunque durante le tue trasferte all’interno del tuo zainetto o della tua valigia da viaggio. Eccezionale anche l’autonomia grazie alla batteria al litio che garantisce diverse ore di utilizzo in mobilità: oltre a questo è presente una funzionalità di ricarica rapida, che ti permette di ricaricarla al 50% nel giro di appena 30 minuti.

Ti bastano poco più di 490 euro per portarti a casa una delle migliori console portatili attualmente in commercio, con cui potrai giocare a qualsiasi videogioco per PC che desideri: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare ASUS Rog Ally in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

