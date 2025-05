Porta il tuo gaming al livello successivo con il Mouse Glorious a meno di 40€

Se stai cercando un mouse da gaming leggero, preciso e con un prezzo che ti farà sorridere, il Glorious Gaming Model D è l’occasione che non puoi lasciarti sfuggire. Grazie a uno sconto del 33%, lo trovi ora su Amazon a soli 39,99€ invece di 59,99€. Una proposta che unisce qualità premium e convenienza, perfetta per chi desidera migliorare le proprie performance di gioco senza spendere una fortuna.

Design ultraleggero e tecnologia avanzata

Con un peso minimo, il Glorious Model D si distingue per la sua leggerezza estrema, ideale per sessioni di gioco prolungate. Il design a nido d’ape non solo contribuisce a ridurre il peso, ma favorisce anche una ventilazione ottimale, mantenendo le mani fresche anche nei momenti più intensi. Questo dettaglio è particolarmente apprezzato dai gamer che richiedono comfort e praticità senza compromessi.

Ma non è solo il design a fare la differenza: il tracciamento pixel-perfect elimina ogni accelerazione indesiderata, offrendo un controllo assoluto in ogni movimento. A questo si aggiunge una frequenza di polling di 1.000 Hz, che garantisce una reattività immediata, essenziale per il gaming competitivo. La distanza di sollevamento inferiore a 0,7 mm completa il quadro, assicurando precisione anche nei movimenti più delicati.

Personalizzazione e comfort per ogni stile di gioco

Un altro punto di forza del Glorious Model D è la possibilità di personalizzare i suoi sei tasti, con supporto per macro che permette di adattare il mouse al tuo stile di gioco preferito. Questa flessibilità lo rende un alleato insostituibile per chi cerca un’esperienza su misura, sia che tu giochi a FPS, MOBA o strategici.

Il comfort è stato studiato nei minimi dettagli: il mouse è progettato per adattarsi perfettamente a mani di dimensioni medie e grandi, garantendo una presa naturale e confortevole. Il cavo paracord “Ascended” ultraleggero simula la libertà di un dispositivo wireless, mentre i piedini in PTFE vergine al 100% assicurano uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie, riducendo al minimo l’attrito.

Lanciato con l’obiettivo di conquistare i gamer più esigenti, il Glorious Model D continua a essere un riferimento per chi cerca qualità e prestazioni senza compromessi. Se sei pronto a portare il tuo gaming al livello successivo, non lasciarti sfuggire questa offerta. Approfitta subito di questa occasione per acquistarlo su Amazon a soli 39,99€ con uno sconto del 33%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.