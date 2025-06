Porta il Wi-Fi ovunque con il Router Tenda in maxi sconto su Amazon (-36%)

Scopri come il router Tenda 4G06 può trasformare la tua connessione a casa o in ufficio: una soluzione pratica, potente e ora in super sconto su Amazon. Con un prezzo ridotto a soli 44,49€, grazie ad uno sconto del 36%, questo dispositivo rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca una connessione stabile e versatile senza costose linee fisse.

Connettività 4G LTE per velocità sorprendenti

Il Router Tenda 4G06 si distingue per la sua capacità di sfruttare la tecnologia 4G LTE, garantendo velocità di download fino a 150 Mbps e upload fino a 50 Mbps. Questo significa streaming video fluido, videoconferenze senza interruzioni e navigazione impeccabile. Perfetto per soddisfare le esigenze quotidiane di famiglie e piccoli uffici.

Un elemento che lo rende unico è la presenza delle porte RJ11, che consentono di collegare telefoni tradizionali. Grazie a questa funzionalità, puoi effettuare chiamate mentre navighi, eliminando la necessità di mantenere una linea telefonica separata. Inoltre, supporta fino a 32 dispositivi simultanei, rendendolo ideale per ambienti con numerosi dispositivi connessi.

Copertura Wi-Fi stabile e potente

La qualità del segnale è assicurata dalla tecnologia Beamforming+ e dalle antenne ad alto guadagno che operano sulla frequenza di 2,4 GHz. Che tu stia lavorando in salotto o guardando un film in camera da letto, il segnale rimarrà forte e stabile. E se preferisci una connessione cablata, il router offre anche una porta LAN/WAN per la massima versatilità.

Configurare il Router Tenda 4G06 è un gioco da ragazzi: basta inserire una SIM card attiva (compatibile con operatori di oltre 135 paesi) e utilizzare l’app Tenda Wi-Fi o l’interfaccia web per completare l’installazione in pochi minuti. Inoltre, per chi tiene d’occhio i costi, il router include una funzione di monitoraggio del traffico dati, che permette di impostare un limite mensile. Una volta raggiunto, il dispositivo si disconnette automaticamente, evitando sorprese in bolletta.

Dal punto di vista estetico, questo modello vanta un design elegante e compatto, adattandosi facilmente a qualsiasi ambiente. Inoltre, l’acquisto include una garanzia di 3 anni e un servizio clienti dedicato, raggiungibile telefonicamente o via email, per rispondere a ogni tua esigenza.

