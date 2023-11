Porta in casa TUTTI gli odori del Natale con la candela profumata Yankee in sconto del 41% (19€)

Se come me ami avere le stanze di casa tua sempre profumate, ma con quel leggero tocco di che rende l’aria più delicata e l’atmosfera pulita e accogliente, ti interesserà senz’altro sapere che su Amazon c’è in promozione una bellissima candela profumata della famosissima marca Yankee a un prezzo vantaggiosissimo: appena 19€ grazie al 41% di sconto. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

Da 110 a 150 ore di piacevole profumazione

La candela si trova all’interno di una gradevole giara di vetro di grosse dimensioni con coperchio, per preservare e contenere la fragranza, ed emana un delicato profumo di cupcake alla vaniglia. Me è una volta accesa che la candela dà ovviamente il meglio di sé: in breve tempo la stanza verrà “invasa” dal profumo della tradizione di Natale, dove note balsamiche di pino si fondono in un sofisticato accordo con un tocco di betulla ed eucalipto.

Questo grazie anche agli ingredienti scelti e alla cera di alta qualità, che garantiscono un aroma chiaro e costante che riempie tutta la stanza. Perfino gli stoppini sono in cotone 100% senza piombo, raddrizzati e centrati per una combustione uniforme. La durata della candela varia da 110 a 150 ore di piacevole profumazione.

Fai un salto su Amazon, quindi, dove c’è in promozione questa bellissima candela profumata della famosissima marca Yankee a un prezzo vantaggiosissimo grazie al 41% di sconto: appena 19€. Con essa darai un altro significato al tuo Natale ricreando un’atmosfera magica. Ah, le spedizioni sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.