Porta internet dove vuoi con la Saponetta WiFi Tenda a meno di 40€

Portare internet ovunque diventa semplice e conveniente con la Saponetta WiFi Tenda MF6, una soluzione perfetta per chi è sempre in movimento. Con un prezzo di soli 37 euro grazie ad un super sconto Amazon del 25%, questo router portatile 4G LTE si distingue per il suo equilibrio tra compattezza, prestazioni e prezzo competitivo.

Massima compatibilità e facilità d’uso

Piccola nelle dimensioni ma grande nelle funzionalità, la Saponetta WiFi Tenda MF6 si fa notare per la sua praticità. Con dimensioni super compatte, questo dispositivo si adatta facilmente a tasche e borse, diventando il compagno ideale per chi viaggia o lavora fuori casa. La velocità di connessione è un punto di forza: fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, valori che variano in base all’operatore telefonico utilizzato.

Un altro aspetto che rende questo dispositivo un must-have è la sua ampia compatibilità. Funziona con la maggior parte delle SIM card italiane, inclusi operatori come Vodafone, Wind, TIM e Iliad. È sufficiente disattivare il PIN della SIM e configurare i parametri APN per iniziare a navigare senza problemi. Non serve essere esperti di tecnologia: la configurazione avviene tramite browser, accedendo all’indirizzo “tendawifi.com”, senza necessità di scaricare app dedicate.

Prestazioni elevate con Wi-Fi 6

La Saponetta Tenda MF6 supporta il Wi-Fi 6, garantendo connessioni stabili e veloci fino a 286 Mbps sulla banda 2,4 GHz. Questa caratteristica è ideale per attività come streaming, download di file e videochiamate. Tuttavia, va segnalata l’assenza della banda 5 GHz, che potrebbe non soddisfare gli utenti più esigenti in termini di velocità e prestazioni avanzate.

Il display LCD a colori da 1,44 pollici offre un controllo completo sui parametri essenziali: consumo dati, potenza del segnale e durata della batteria. Parlando di autonomia, la batteria da 2100 mAh è progettata per garantire ore di utilizzo, anche se per sessioni prolungate è consigliabile tenerla collegata tramite il cavo USB-C incluso nella confezione.

Tra le funzionalità più apprezzate, la modalità standby Wi-Fi spegne automaticamente la rete dopo 10 minuti di inattività, ottimizzando così il consumo energetico. Questo dettaglio, unito alla semplicità di gestione, rende la Tenda MF6 un dispositivo pratico e intuitivo.

Con un’offerta così vantaggiosa e tre anni di garanzia inclusi, la Saponetta WiFi Tenda MF6 si conferma una scelta affidabile per chi cerca una connessione stabile e sempre disponibile, ovunque si trovi. Oggi è disponibile su Amazon a soli 37 euro con uno sconto del 25%, approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.