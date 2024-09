Porta la festa ovunque con il Diffusore Bluetooth Bose in promozione bomba

Crea la festa ovunque con questo speaker di ultima generazione che oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Si tratta del Diffusore Portatile Bluetooth Bose SoundLink Flex, al momento disponibile su Amazon a soli 119 euro con uno sconto del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Diffusore Portatile Bluetooth Bose SoundLink Flex: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Diffusore Portatile Bluetooth Bose SoundLink Flex è un piccolo gioiellino della tecnologia in quanto riesce ad offrire un suono profondo e coinvolgente sia a casa che nei posti all’aperto grazie alle sue numerose tecnologie innovative e al trasduttore progettato su misura.

Una delle sue caratteristiche di spicco è la tecnologia proprietaria PositionIQ che è in grado di rilevare automaticamente la posizione della cassa portatile così da garantire un audio impeccabile in qualsiasi orientamento o ambiente si trovi.

Stupisce anche la sua potentissima batteria agli ioni di litio che si ricarica tramite cavo USB-C incluso, offrendo fino a 12 ore di autonomia per ricarica così da poter sbizzarrirti con la tua musica preferita e fare festa senza nessuna interruzione.

Inoltre, grazie alla sua impermeabilità IP67, può resistere tranquillamente all’acqua, mentre il suo design è studiato per essere a prova di cadute o ruggine. Tra l’altro, è super leggero e maneggevole quindi potrai portarlo ovunque nella massima comodità.

