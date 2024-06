Porta la tua musica AL MARE con il Diffusore Bluetooth Bose in MAXI SCONTO

Nelle prossime vacanze estive potrai portare la tua musica preferita al mare o in piscina grazie al Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose! Oggi è disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima nel tempo!

Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Diffusore SoundLink Micro Bluetooth Bose è un vero e proprio concentrato di potenza grazie al trasduttore appositamente progettato e ai radiatori passivi che offrono suono nitido e bilanciato, con bassi incredibilmente profondi.

Si contraddistingue per la sua portabilità grazie ad un corpo iper compatto e ad un pratico cinturino in silicone resistente agli strappi. In questo modo potrai agganciarlo allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio e l’affidabile cinturino lo proteggerà da urti e vibrazioni.

Inoltre il diffusore è realizzato con materiali resistenti, tra cui un rivestimento in gomma di silicone, che lo proteggono da ammaccature, incrinature e graffi. Ha anche una morbida finitura che non mostra quasi mai segni così da sembrare nuovo anche dopo anni di utilizzo.

Portarlo al mare o in piscina sarà più sicuro che mai in quanto è testato rigorosamente per soddisfare gli standard IP67. Questo vuol dire che è impermeabile, a prova di polvere e protetto da temperature estreme, liquidi e altre sostanze.

