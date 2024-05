Porta la tua musica IN SPIAGGIA con lo Speaker wireless Sony in PROMO SPECIALE

È ora di portare le tue canzoni preferite ovunque, che sia in spiaggia o al parco, con lo Speaker portatile wireless Sony ULT FIELD 1! Oggi è disponibile su Amazon a soli 101 euro con uno sconto bomba del 27%.



Speaker portatile wireless Sony ULT FIELD 1: funzionalità e modalità di utilitto

Lo Speaker portatile wireless Sony ULT FIELD 1 offre un audio potente, con bassi travolgenti e dettagli eccezionali, anche con il volume al massimo. Il tutto racchiuso in un design incredibilmente compatto e leggero.

Grazie al design leggero, compatto e pratico da trasportare tramite la cinghia, puoi portare la tua musica preferita sempre con te. Posizionalo in orizzontale o verticale in base alle tue preferenze o allo spazio disponibile.

Il dispositivo è impermeabile, resistente alla polvere e pronto a tutto: questo vuol dire che è possibile portarlo in spiaggia, in piscina o al parco senza nessuna preoccupazione. Inoltre la resistenza agli urti lo protegge da impatti, cadute o graffi derivanti dall’uso quotidiano.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco: la batteria estesa garantisce fino a 12 ore di riproduzione musicale senza interruzioni così da poterlo sfruttare senza mai preoccuparsi di rimanere a corto di energia. Inoltre, puoi utilizzarlo anche in vivavoce con l’eliminazione dell’eco che garantisce conversazioni nitide sia al chiuso che all’aperto.

