Porta la tua musica IN VACANZA con la Cassa Bluetooth Soundcore in DOPPIO SCONTO

In vacanza vuoi divertirti e portare la tua musica in spiaggia o in piscina ogni volta che vuoi? Allora non farti scappare la mega offerta sulla Cassa Bluetooth Portatile Soundcore Motion+, oggi disponibile su Amazon a soli 63 euro grazie ad uno sconto del 20% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, un doppio sconto del genere è davvero irripetibile!

Cassa Bluetooth Portatile Soundcore Motion+: funzionalità e modalità di utilizzo

La Cassa Bluetooth Portatile Soundcore Motion+ si contraddistingue per uno straordinario audio ad alta risoluzione, ulteriormente ottimizzato da Qualcomm aptX per una riproduzione musicale senza interruzioni durante lo streaming via Bluetooth.

Il dispositivo è dotato di due tweeter ad altissima frequenza, woofer in neodimio e radiatori passivi che riempiono ogni angolo della tua stanza con un suono profondo da 30 W. In più le basse frequenze sono potenziate in tempo reale mediante l’impiego della nostra esclusiva tecnologia BassUpTM.

Un’altra punta di diamante dello speaker è la sua potentissima batteria da 6.700 mAh che garantisce fino a 12 ore di riproduzione no-stop: in questo modo i tuoi weekend all’aperto, le serate più intime o le passeggiate estive avranno sempre la giusta colonna sonora!

Per finire, la cassa dispone di Impermeabilità IPX7 che fornisce una barriera letteralmente impenetrabile contro i liquidi, quindi potrai usarla nella massima sicurezza anche al mare o in piscina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.