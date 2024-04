Porta la tua musica OVUNQUE con il Diffusore Bose in OFFERTA ESCLUSIVA

Da adesso in poi potrai creare l’atmosfera musicale che vuoi ovunque tu sia con il Diffusore portatile Bose SoundLink Flex! Oggi è disponibile su Amazon a soli 135 euro grazie ad un mega sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Diffusore portatile Bose SoundLink Flex: audio impeccabile e massima versatilità

Il Diffusore portatile Bose SoundLink Flex è perfetto per l’esterno ed è dotato di numerose tecnologie e di un trasduttore progettato su misura per offrirti un suono profondo, chiaro e coinvolgente a casa e ovunque tu vada.

La tecnologia proprietaria PositionIQ rileva automaticamente la posizione del diffusore Bluetooth portatile per una qualità audio ottimale in qualsiasi orientamento o ambiente.

Il SoundLink Flex è rigorosamente testato per soddisfare gli standard di impermeabilità IP67: è realizzato e sigillato con materiali impermeabili e addirittura può anche galleggia senza problemi. Queste caratteristiche lo rendono ottimo per le tue avventure all’aperto, anche al mare o in piscina.

Il dispositivo è realizzato per resistere non solo all’acqua, ma anche a polvere e detriti, con un design che non teme cadute o ruggine. Ti segue ovunque: è facile da tenere in mano e riporre e non teme la corrosione o i raggi UV.

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco: si ricarica tramite cavo USB-C (incluso) e la batteria agli ioni di litio offre fino a 12 ore di musica no-stop.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.