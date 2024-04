Porta la tua musica OVUNQUE con il Diffusore Bose SCONTATISSIMO

Da oggi in poi potrai portare la tua musica ovunque con questo altoparlante top di gamma ad un prezzo davvero stracciato! Si tratta del Diffusore Portatile Bose SoundLink Flex, al momento disponibile su Amazon a soli 108 euro con un mega sconto del 36%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei puunti di ritiro adibiti.

Diffusore Portatile Bose SoundLink Flex: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Diffusore Portatile Bose SoundLink Flex per esterni è dotato di numerose tecnologie e di un trasduttore progettato su misura per offrirti un suono profondo, chiaro e coinvolgente a casa e ovunque tu vada.

La tecnologia proprietaria PositionIQ rileva automaticamente la posizione del diffusore Bluetooth portatile per una qualità audio ottimale in qualsiasi orientamento o ambiente.

Il SoundLink Flex è rigorosamente testato per soddisfare gli standard di impermeabilità IP67: è realizzato e sigillato con materiali impermeabil e può addirittura galleggiare. Questo vuol dire che è ottimo per le tue avventure all’aperto, e se vuoi portarlo al mare o in piscina.

Realizzato per resistere a polvere e detriti, con un design che non teme cadute o ruggine, questo diffusore compatto ti segue ovunque; è facile da tenere in mano e non teme neanche la corrosione o i raggi UV. Per finire, il dispositivo si ricarica tramite cavo USB-C (incluso) ed è dotato di una batteria agli ioni di litio che offre fino a 12 ore di autonomia per ricarica.

