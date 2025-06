Porta la tua musica ovunque con la Cassa Soundcore Select 4 Go a soli 21€!

La Cassa Soundcore Select 4 Go è l’altoparlante portatile che non può mancare nella tua quotidianità. Con un prezzo in offerta di soli 21,99€ grazie ad uno sconto del 27%, questa mini cassa Bluetooth è la scelta perfetta per chi desidera qualità e praticità senza compromessi.

Un concentrato di potenza in formato compatto

Con un peso minimo, la Cassa Soundcore Select 4 Go è progettata per seguirti ovunque. La sua autonomia fino a 20 ore di riproduzione continua ti permette di goderti la tua musica preferita senza interruzioni, che tu sia in viaggio, in montagna o a bordo piscina.

Nonostante le dimensioni ridotte, l’altoparlante offre un suono nitido e dinamico grazie ai suoi 5W di potenza. Per un’esperienza ancora più immersiva, la funzione True Wireless Stereo consente di accoppiare due dispositivi, creando un sistema stereo completo e avvolgente.

Perfetta per ogni avventura

La Soundcore Select 4 Go non teme le intemperie. Con la certificazione IP67, è completamente protetta contro polvere e immersioni temporanee, mentre la sua capacità di galleggiare la rende ideale per attività acquatiche. Inoltre, il pratico cinturino incluso ti permette di trasportarla facilmente, agganciandola allo zaino o al manubrio della bici.

Grazie alla tecnologia Bluetooth con una portata fino a 30 metri, puoi connettere la cassa a smartphone, tablet o computer portatili in pochi secondi. La batteria agli ioni di litio si ricarica completamente in circa 4,5 ore, garantendo un utilizzo prolungato e affidabile.

Disponibile nel classico colore nero, la Soundcore Select 4 Go si adatta a qualsiasi stile. La confezione include un cavo di ricarica USB-C da 30 cm e una scheda di sicurezza, per offrirti tutto il necessario fin dal primo utilizzo.

Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile. Acquista ora la Cassa Soundcore Select 4 Go su Amazon a soli 21,99€ e porta la tua musica ovunque tu vada, con qualità e resistenza senza pari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.