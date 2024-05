Porta la tua musica OVUNQUE con lo Speaker Bluetooth JBL SCONTATISSIMO

Se durante i pranzi all’aperto o i pic-nic al parco vuoi creare l’atmosfera giusta con la tua musica preferita, approfitta della mega offerta sullo Speaker Bluetooth Portatile JBL Flip 6! Oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

Speaker Bluetooth Portatile JBL Flip 6: funzionalità e modalità di utilizzo

Con JBL Pro Sound e un sistema di altoparlanti a 2 vie, il diffusore portatile Bluetooth senza fili JBL Flip 6 permette di riprodurre musica con un suono stereo potente, nitido e dai bassi profondi.

La connettività streaming Bluetooth consente di collegare allo speaker fino a due smartphone o tablet in modalità wireless e con l’app JBL Portable puoi ottimizzare la tua esperienza audio. In più, per creare una vera e propria festa, basta collegare Flip 6 a due altoparlanti JBL compatibili con la modalità JBL PartyBoost e il gioco è fatto!

L’autonomia è un’altra caratteristica di spicco dello speaker in quanto ti assicura fino a 12 ore di riproduzione con una sola carica così da ascoltare musica per tutto il tempo che vuoi senza alcuna preoccupazione.

Il design portatile è vivace e impermeabile: in piscina o al parco, JBL Flip 6 è resistente ad acquae polvere grazie all’impermeabilità IP67, è facile da trasportare ed è disponibile in colori vivaci per rendere l’atmosfera ancora più affascinante.

