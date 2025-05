Porta la tua musica sempre con te con la Cassa Bluetooth a soli 18€

La Cassa Bluetooth Portatile UOHHBOE è un piccolo gioiello tecnologico che coniuga potenza sonora, design moderno e un prezzo incredibile. Con soli 18 euro, grazie ad un coupon sconto Amazon del 5%, puoi trasformare il modo in cui ascolti la musica, ovunque tu sia.

Potenza e qualità sonora in un formato compatto

La UOHHBOE si distingue per la sua potenza di 30W, capace di riempire qualsiasi ambiente con un suono chiaro e potente. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, offre una connessione stabile fino a 30 metri in spazi aperti, rendendola perfetta per feste, serate all’aperto o semplicemente per goderti la tua playlist preferita in totale libertà.

Se desideri un’esperienza audio ancora più avvolgente, la funzionalità TWS (True Wireless Stereo) ti consente di accoppiare due casse identiche per un effetto stereo incredibile. E non è tutto: le luci LED RGB integrate si sincronizzano con il ritmo della musica, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Preferisci un tocco più sobrio? Puoi disattivare le luci con un semplice gesto.

Autonomia da record e resistenza all’acqua

Uno dei punti di forza di questa cassa è la sua batteria a lunga durata. Con un’autonomia fino a 24 ore di riproduzione continua, non dovrai preoccuparti di ricaricarla durante le tue giornate più intense. E quando arriva il momento di ricaricarla, il cavo Type-C incluso nella confezione ti permette di farlo in circa 3,5-4 ore. La certificazione IPX5 garantisce resistenza agli schizzi d’acqua, rendendola ideale per utilizzi all’aperto, dalla spiaggia alla montagna.

La UOHHBOE non è solo potente e resistente, ma anche estremamente pratica. Con dimensioni compatte, puoi portarla ovunque senza difficoltà. È compatibile con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, dai telefoni ai laptop, e include un ingresso AUX da 3,5 mm per connessioni cablate. Inoltre, il microfono integrato la rende perfetta per chiamate in vivavoce o videochiamate.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: la UOHHBOE Cassa Bluetooth Portatile è disponibile su Amazon a soli 18 euro grazie ad un coupon sconto del 5%.Nella confezione troverai tutto ciò di cui hai bisogno: il cavo di ricarica Type-C, un pratico cordino per il trasporto e il manuale di istruzioni. Porta la tua musica sempre con te!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.