Porta passaporto in pelle con blocco RFID a 7€: stile e sicurezza in un unico accessorio

Sciphylia presenta il suo esclusivo Porta Passaporto con blocco RFID, una custodia da viaggio progettata per offrire praticità, stile e sicurezza in un unico accessorio. Con un design accattivante e funzionale, questa custodia è pensata per soddisfare le esigenze dei viaggiatori moderni. L’ideale per questo periodi di viaggi, perché oltre tutto costa una miseria, appena 7€ con lo sconto di oggi del 15% di Amazon e poi funge anche da portafoglio e porta schede.

Porta passaporto e portafoglio con blocco RFID, occasionissima

Realizzata con materiali di alta qualità, la custodia Sciphylia è caratterizzata dalla resistenza e durabilità della pelle PU. Questo materiale non solo conferisce un tocco di eleganza al tuo passaporto, ma assicura anche una protezione affidabile da usura e graffi durante i tuoi spostamenti.

La particolarità di questa custodia risiede nella sua capacità di bloccare i segnali RFID, fornendo una barriera di protezione contro la scansione non autorizzata dei dati presenti nel tuo passaporto e nelle carte di credito. Viaggia con tranquillità sapendo che le tue informazioni personali sono al sicuro.

La multifunzionalità è un altro punto di forza di questa custodia da viaggio. Oltre a ospitare il passaporto, offre spazio per carte di credito, biglietti aerei e documenti vari. L’organizzazione interna è studiata per facilitare l’accesso rapido ai tuoi documenti più importanti.

Il colore Blu, elegante e versatile, conferisce un tocco di personalità alla custodia, rendendola un complemento perfetto per i tuoi viaggi. La chiusura magnetica assicura una tenuta sicura, mentre le dimensioni compatte la rendono comoda da trasportare in tasca o nella borsa. Fallo tuo a soli 7€ con lo sconto di oggi del 15% di Amazon.

Sciphylia Porta Passaporto è la scelta ideale per chi cerca un accessorio di viaggio che coniughi funzionalità e stile. Approfitta dell’offerta su Amazon e preparati a viaggiare con comfort e sicurezza.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.