Porta salsa per auto, una GENIALATA per golosi: non privarti del buon gusto (7€)

Se come me sei un appassionato delle patatine fritte, e magari sei pure ossessionato dalle crocchette di pollo, da intingere in qualsiasi momento, anche mentre guidi o comunque sei in auto, nella tue salse preferite, allora sei capitato nel posto giusto. Questo fantastico gadget, infatti, con soli 7€ di spesa ti permette proprio tutto questo: goderti delle squisite prelibatezze acquistate dal tuo fast food preferito durante un viaggio in auto immergendole nel ketchup o in altre salse senza il bisogno di doverle tenere in mano o il rischio di farle cadere. E’ da attaccare alle fessure di ventilazione della tua auto, uno per il conducente e uno per i passeggeri.

Porta salse per auto, semplice e geniale

Il porta salsa per auto, in questo caso venduto in coppia, è realizzato in plastica alimentare di alta qualità, non tossico e innocuo, sicuro da usare, facile da pulire e adatto alla maggior parte delle salse sul mercato. Così compri il cibo che più preferisci e dopo puoi concentrarti sulla strada godendoti lo stesso il gusto del prodotto.



La struttura di questi gadget porta salse è studiata e brevettata per tenere saldamente le scatoline di ketchup, maionese o salsa barbeque preferite delle dimensioni di quasi tutte le principali catene di fast food al mondo.



Il porta salse da auto è stato progettato con un supporto universale per presa d’aria che è stato testato perfino nei rally per garantirne una presa stretta e forte, anche sulle strade più accidentate. Il supporto rotante può essere inserito in prese d’aria verticali, orizzontali e diagonali semplicemente ruotandolo nell’angolazione corretta. Fai tuo questo geniale gadget per soli 7€ seguendo questo link. Le spedizioni son gratuite.

