Portachiavi 7 in 1 con accendino, cacciavite e torcia: il gadget delle tue VACANZE

Questa torcia portachiavi è semplicemente qualcosa di geniale. Pensa, ha 7 funzioni utili concentrate in poco spazio. Di fatto, oltre che come torcia a LED (può emettere fino a 800 lumen di luce), puoi usarlo anche come accendisigari, fischietto di sopravvivenza, apribottiglie, gancio, magnete forte e cacciavite.

Portachiavi torcia multifunzione 7 in 1 con accendino

Questo portachiavi è un pratico strumento che offre un’illuminazione potente e molteplici funzioni per soddisfare le tue esigenze. Con 7 modalità di illuminazione e una potenza di fino a 800 lumen, la torcia emette ad esempio una luce brillante con un ampio angolo di illuminazione. Puoi selezionare diverse modalità a seconda delle tue necessità.

Ma non è tutto: il portachiavi dispone di un accendisigari, un fischietto di sopravvivenza, un apribottiglie, un gancio, un magnete forte e persino di un cacciavite. Puoi utilizzarlo come luce di emergenza durante le attività di manutenzione notturna.

E poi ha un moschettone col quale puoi attaccarlo facilmente alla tua borsa o al tuo portachiavi. Inoltre, dispone di un potente magnete e di un foro treppiede nella parte inferiore, consentendoti di posizionarla in modo stabile o di utilizzare le mani libere durante il lavoro.

E per caricarlo basta collegarlo a un computer, un laptop, un caricabatterie da parete o un caricabatterie da auto. La batteria incorporata da 500 mAh garantisce in tal senso una lunga durata e ti offre la comodità di non dover acquistare batterie usa e getta.

Insomma, questo gadget è un compagno affidabile che ti offre una potente illuminazione e molte funzionalità extra. Mettilo in borsa o attaccalo al tuo portachiavi e sfrutta al massimo la sua versatilità e praticità. E’ o no un gioiellino?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.