Portafogli ANTI LADRI a 9€: design sottile, blocco RFID, tanti slot, è una BOMBA

Il portafoglio da uomo slim RFID con blocco in fibra di carbonio di WONSEFOO è l’accessorio perfetto per chi cerca un modo elegante e sicuro per trasportare le proprie carte di credito e banconote. Pratico e alla moda si chiude saldamente con una chiusura magnetica, che impedisce l’apertura accidentale e mantiene al sicuro il contenuto. U ottimo accessorio che tra l’altro oggi su Amazon costa una miseria, appena 8€ grazie al doppio sconto del 20% e del 30% tramite coupon bonus che si attiva in automatico.

Portafoglio da uomo slim con blocco RFID in fibra di carbonio

Questo portafoglio ha un design sottile che si adatta comodamente alla tasca dei pantaloni senza creare ingombro. La finitura in fibra di carbonio gli conferisce un aspetto moderno ed elegante. Dispone di 12 scomparti dedicati alle carte di credito, che possono contenere comodamente tutte le tue carte più importanti. Questi scomparti sono progettati per mantenere le carte organizzate e facili da trovare.

Una delle caratteristiche principali di questo portafoglio è la tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification) che protegge le tue carte di credito e di debito da possibili tentativi di clonazione o frode. Questo ti offre una maggiore sicurezza quando utilizzi carte con tecnologia RFID. Il portafoglio è dotato di una clip per banconote sul lato interno, che ti permette di tenere le tue banconote in ordine e ben fisse.

Non dovrai più preoccuparti che le banconote si disperdano nella tasca. La fibra di carbonio è un materiale resistente e leggero che rende questo portafoglio durevole nel tempo. Resiste all’usura quotidiana e mantiene il suo aspetto originale anche dopo un uso prolungato. Allora, non esitare, approfitta dello sconto del 50% (20%+30%) e fallo tuo appena 8€. Le spedizioni sono gratis.

