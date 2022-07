Portafogli RFID: addio truffe con tutto il posto che ti serve (15€)

Un portafogli pazzesco questo di Teehon. Con la protezione RFID puoi stare sicuro che nessuna truffa ti potrà mai toccare tenendo soldi e dati al sicuro. Veramente utile e comodo, lo metti in tasca e non ti dà mai fastidio.

Ora che è in promozione devi farlo diventare tuo, spunta il coupon all’istante e non perdere l’occasione. Lo paghi appena 13,45€ e non ci pensi più.

Le spedizioni? Non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia. Il pacco arriva in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Portafogli RFID: ecco come mettere al sicuro tutto ciò che hai

Questo modello è uno dei più venduti su Amazon per due ragioni: è comodissimo e dura una vita. Infatti è realizzato in pelle di carbonio che dà un effetto come la pelle vera, ma dura veramente tantissimo.

Parlando un po’ della protezione RFID, se non ne hai mai sentito parlare funziona come se fosse uno scudo. Praticamente blocca tutti i segnali esterni ed è impossibile che partano pagamenti contactless o che i tuoi dati vengano prelevati senza consenso. La devi ricaricare o fare qualcosa di speciale? Assolutamente no visto e considerato che non ha bisogno di niente per funzionare sempre e comunque.

Il portafogli, poi, ha tutto lo spazio che ti serve per documenti, carte, banconote e monete per non rinunciare a niente. Non solo capiente ma comunque slim e per niente ingombrante.

Non aspettare un secondo in più e spunta immediatamente il coupon. Ti porti a casa questo portafogli RFID a casa in quattro e quattr’otto con appena 13,45€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.