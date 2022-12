Portafoglio biometrico per criptovalute con impronta digitale: la sicurezza in un dito

Essenziale nel design, ma super elegante e interessante esteticamente, il portafoglio biometrico D’CENT è un portafoglio hardware costituito da un’elevata flessibilità e numerose funzionalità con una grande capacità della batteria. Abilitato Bluetooth, mantiene le chiavi private protette e offre un’esperienza superiore durante gli spostamenti utilizzando l’app mobile iOS e Android. È dotato di un chip sicuro certificato (EAL5+) e sensore di impronte digitali integrato per transazioni altamente sicure. Un oggetto molto utile che non dovrebbe mancare nelle tasche di ogni investitore o possessore di criptovalute.

Portafoglio hardaware D’CENT per criptovalute: genialata

I fondi economici digitali e le nuove monete virtuali hanno completamente cambiato il tradizionale mondo degli investimenti. Ma come spesso accade in questi casi, dove si muove un importante flusso di danaro, non manca la mano criminale pronta a cercare di guadagnarci sopra illecitamente. In quest’ottica D’CENT ha pensato a un portafoglio hardware che aiuta un utente a proteggere le proprio monete, oltre che a consentirgli di essere sempre in grado di accedere alla criptovaluta.

Utilizza le tue impronte digitali per archiviare e accedere in modo sicuro a tutta la tua valuta digitale. Non un portafogli classico, quello di D’CENT è costituito da un ampio schermo OLED che mostra tutti i dettagli di ogni singola transazione e da una struttura minimalista, compatta e solida, dove l’integrazione dell’autenticazione biometrica ha migliorato la sicurezza e gli utenti possono accedere alle proprie criptovalute ovunque con le sole impronte digitali.

Il portafoglio supporta Bitcoin, Ethereum, Rootstock, DigiByte, Ravencoin, BitcoinGold, BitcoinCash, ERC20Token, XRP, Monacoin, Zcash, Dashcoin, Klaytn, Litecoin ecc, ma il numero di monete aumenta rapidamente grazie all’aggiornamento del firmware senza problemi e non è necessario eseguire il backup o il ripristino del portafoglio per l’aggiornamento.

D'CENT ha anche integrato un sistema operativo protetto proprietario che consente un'elevata flessibilità per depositare nuove monete nel portafoglio hardware.

