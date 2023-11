In questo elegante portafoglio ci entra di tutto: col BLACK FRIDAY lo paghi solo 24 euro!

Elegante, piccolo e capiente. Sono questi i tre aggettivi ideali per descrivere questo portafoglio da uomo SLim, Made in Italy. Che permette di portare facilmente con sé contanti, monete, carte, anche con tecnologia anti-clonazione. Lo paghi solo 24,86 euro, grazie allo sconto del 5%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Portafoglio da uomo SLim: le caratteristiche

SLim è un Portafoglio Piccolo e Sottile progettato e disegnato da designer italiani per offrire il massimo comfort nel minor spazio possibile, registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Dotato di tecnologia Anti-clone, grazie al suo vano porta carte in alluminio impedisce l’accesso ai tuo dati personali rendendo impossibile ai malintenzionati di effettuare acquisti a tuo nome. Il suo sistema di protezione RFID/NFC blocca qualsiasi lettore a metri di distanza da scansioni indesiderate! Di piccole dimensioni 10.5x7x2 cm ed un peso di soli 75 gr entra in qualsiasi tasca. Realizzato con materiali di alta qualità: alluminio e pelle, garantisce resistenza all’usura e impermeabilità. Il suo stile minimalista garantisce morbidezza e comfort al tatto.

Si apre a libro ed è dotato di una resistente linguetta porta banconote in Pelle Carbon Fiber, 2 tasche interne porta tessere e di una cassa in alluminio contenente fino a 6/7 carte, munita di meccanismo anticaduta trattiene le carte anche capovolgendo il portafoglio. La clip favorisce un’estrazione rapida e sicura delle schede, un sistema d’utilizzo intuitivo adatto anche ai mancini. Arriverà in un’elegante scatola di metallo di colore nero, ideale anche per un regalo. Alla luce anche del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.