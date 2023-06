Portati il CINEMA in salotto col Samsung TV QLED da 50'': sconto di quasi 500€

Il Samsung TV QLED QE50Q60BAUXZT è un’opzione eccellente per gli amanti dell’intrattenimento che cercano un’esperienza di visione superiore. Con la sua tecnologia QLED, questo TV offre colori vividi, contrasto nitido e dettagli straordinari per un’immagine mozzafiato.

Questo modello presenta uno schermo da 50 pollici che riempirà la tua sala con immagini di alta qualità. Grazie alla risoluzione 4K Ultra HD, potrai goderti immagini dettagliate e nitide, che rendono i film, le serie TV e i videogiochi ancora più coinvolgenti. Fai tuo questo gioiello a soli 499€, approfittando del mega sconto del 47% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite.

Samsung TV QLED QE50Q60BA, una BOMBA

La tecnologia Quantum Dot di Samsung garantisce colori vivaci e realistici, con una gamma cromatica estesa e una luminosità eccezionale. Potrai goderti immagini brillanti e dettagliate anche in ambienti luminosi, grazie alla capacità di gestire efficacemente il riflesso della luce ambientale. Con il supporto per HDR (High Dynamic Range), questo TV offre un’ampia gamma di livelli di luminosità e contrasto, migliorando ulteriormente la qualità delle immagini.

Avrai un’esperienza visiva più immersiva e realistica, in grado di catturare anche i dettagli più sottili delle scene. Il Samsung TV QLED QE50Q60BAUXZT è dotato del sistema operativo Tizen, che offre un’interfaccia intuitiva e facile da navigare. Avrai accesso a un’ampia gamma di app di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, per goderti i tuoi contenuti preferiti direttamente sul TV.

Con la connettività Wi-Fi integrata, potrai connettere il TV alla tua rete domestica e accedere a servizi online, aggiornamenti software e molto altro ancora. Inoltre, il QE50Q60BAUXZT è dotato di molte opzioni di connettività, tra cui porte HDMI, USB e ingresso LAN, per collegare facilmente dispositivi esterni come lettori Blu-ray, console di gioco e soundbar. Infine, il design elegante e sottile del TV QLED si adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, arricchendo l’aspetto del tuo salotto o della tua camera da letto.

