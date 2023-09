Portatile Lenovo, hai una nuova possibilità: tuo a soli 445 euro!

Lenovo fa parte di quei marchi del settore tecnologico che offre da anni prodotti di qualità a prezzi davvero incredibili. Si va dai personal computer ai tablet, passando per smartphone, dispositivi di archiviazione fino alle smart tv. Oltre che prodotti per le aziende come workstation e software di gestione IT. L’occasione diventa poi doppia se un prezzo di partenza già basso viene scontato del 14%, come in questo caso: notebook Lenovo con processore cpu Intel i5-1235u di ultima generazione, 8 Gb ram, display Full hd da 15,6″, ssd 256 Gb, sistema operativo Windows 11 pro e Office pro 2021, sarà tuo a soli 445 euro!

Notebook Lenovo: tutte le caratteristiche

Approfondiamo meglio le caratteristiche di questo Notebook Lenovo oggetto di una straordinaria offerta. Partiamo dal processore e già iniziano le buone notizie. Parliamo infatti di un processore di ultima generazione Cpu Intel Core i5-1235U, con frequenza in burst Mode di 4,4 GHz. Dunque ha un ottimo “motore“. Al quale però occorre aggiungere una Memoria DDR4 da 8 Gb, che lo rendono fluido e performante. Quanto alla connettività, parliamo di 2 usb, 1 usb type-c, Presa HDMI, Disco interno M2 SSD da 256 Gb, Web Cam a colori HD, wi-fi, lan, bluetooth, ingresso combo cuffie microfono.

Il sistema operativo installato è Windows 11 pro, inoltre tra i software installati viene fornito MICROSOFT OFFICE PRO 2021, un ottimo antivirus Windows Defender, ma anche adobe reader, un lettore video audio multimediale, e app per la richiesta di assistenza rapida su prenotazione. Otterrai una garanzia di 2 anni, oltre ovviamente a tutta l’assistenza fornita da Amazon ai suoi utenti. Altro vantaggio il fatto che non necessita di nessuna configurazione iniziale, e che sia un prodotto pronto all’uso con installazione di tutti i driver di sistema, aggiornamenti ed utility. Inoltre, viene inzializzato con upgrade hardware e software.

Dunque, una straordinaria occasione, dato che tutto questo l’avrai a soli 445 euro! Ma come tutte le cose belle dura poco e quindi meglio fare presto!

