POS a canone zero per sempre con l'offerta Xpay Easy di Nexi

Xpay Easy è il POS di Nexi che aiuta i titolari di un e-commerce a ricevere i pagamenti online in completa sicurezza e secondo la modalità preferita. Consente infatti di farsi pagare via sito web, app, gestione e perfino tramite le pagine social, con l’accredito che avviene in un giorno lavorativo.

Inoltre oggi è ancora più conveniente grazie all’offerta che regala il canone a zero per sempre, rispetto ai 14,90 euro al mese attuali. Per sottoscrivere l’offerta hai tempo fino al prossimo 6 agosto.

Xpay Easy di Nexi a canone zero per sempre (offerta a tempo limitato)

Il POS Xpay Easy ti consente di aumentare le vendite del tuo e-commerce, accettare oltre 30 modalità di pagamento e incassare tramite un semplice link. Tutto questo senza nessun costo di attivazione, nessuna commissione di storno né spese di chiusura contratto.

Tra le opzioni di pagamento accettate si annoverano le carte Mastercard, Maestro, Visa, V-Pay, American Express, JCB e Union Pay, oltre che Google Pay, Apple Pay, Klarna, PayPal, Amazon Pay, PagoDIL, Oney, Alipay e altri ancora.

La commissione merchant è pari all’1,8%, a cui si aggiungono 2,5 euro al mese di commissione di acquiring inclusa nel programma Protection Plus, e 0,20 centesimi a transazione. E se riscontri delle difficoltà, hai un supporto immediato grazie all’assistenza dedicata di Nexi.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato per attivare il POS Xpay Easy di Nexi a canone zero per sempre anziché 14,90 euro al mese. La promo sarà valida fino al 6 agosto.

