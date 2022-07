POS Easy: sconto del 70% sull'acquisto e 1,4% di commissioni

Per i commercianti, al giorno d’oggi, avere o meno il POS non è più un optional.

A partire dallo scorso primo luglio infatti, gli esercenti sono obbligati ad accettare pagamenti digitali per non incorrere in sanzioni anche piuttosto salate. Di fatto dunque, i proprietari di qualunque attività commerciali devono essere dotati di lettori adatti per ricevere pagamenti tramite carte e strumenti simili.

Una piccola rivoluzione che sta creando non pochi problemi a diversi proprietari di locali. I lettori POS infatti, in molti casi sono difficili da usare e, molto spesso, comportano costi eccessivi.

In questo contesto, un’azienda innovativa come Axerve ha deciso di proporre una soluzione per venire incontro ai commercianti, ovvero POS Easy.

POS Easy è il lettore POS a zero canone e con commissioni contenute

Questo strumento per i pagamenti digitali si presenta come uno strumento portatile, ideale anche nel contesto di bar o ristoranti, dove può essere utile effettuare pagamenti al tavolo. POS Easy è un lettore con dimensioni di 7,5 x 8,5 x 6,2 centimetri e un peso pari a 410 grammi, un dispositivo dunque leggero e poco ingombrante.

Si parla di una macchina dotata di un sistema Android avanzato, appositamente studiato per gestire i pagamenti. POS Easy, in tal senso, offre infatti una pratica dashboard che consente di tenere sotto controllo tutte le transazioni, attraverso un’interfaccia pulita che si adatta anche a chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

La connettività Wi-Fi o 4G, con tanto di carta SIM già disponibile al momento dell’acquisto, rende ancora più fruibile questo lettore.

E per quanto riguarda i costi? Grazie all’attuale offerta, POS Easy è acquistabile con lo sconto del 70% rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che il lettore costa solo 50 euro (più IVA) rispetto ai 120 euro originari.

Non solo: grazie all’assenza di canone e alle commissioni, pari all’1,4% sulle transazioni, POS Easy si rivela conveniente anche sul medio-lungo periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.