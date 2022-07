Con POS Easy zero canone e 70% di sconto sull'acquisto

Dal primo luglio 2022 per i commercianti è obbligatorio accettare pagamenti tramite carta prepagata o di credito/debito.

Ciò comporta sia vantaggi che una serie di problematiche da affrontare. Gli esercenti meno portati per la tecnologia possono andare incontro a grandi difficoltà, mentre i POS che vengono adottati sfruttano servizi molto spesso poco convenienti. Tutto ciò rende molto difficile adattarsi a questa novità.

Sotto questo punto di vista, Axerve ha però ideato un servizio molto apprezzabile, che si prefigge l’obiettivo di rendere meno traumatico questo cambiamento epocale.

Stiamo parlando di POS Easy, un lettore POS che si presenta sul mercato forte di un canone mensile a zero euro, di costi contenuti e, in questi giorni, anche di uno sconto del 70% per quanto concerne l’acquisto.

POS Easy: un lettore compatto, facile da utilizzare ed economico

POS Easy si presenta al cliente come uno strumento compatto, con dimensioni di 7,5 x 8,5 x 6,2 centimetri e un peso complessivo pari a 410 grammi. Un dispositivo dunque facile da maneggiare che, emettendo anche lo scontrino sul momento, è utilizzabile anche a distanza dalla cassa.

Ciò in virtù anche della sua elevata connettività: parliamo di uno strumento in grado di connettersi con il Wi-Fi dell’attività commerciale o tramite rete 4G, grazie alla scheda SIM disponibile già al momento dell’acquisto.

Il lettore propone un sistema integrato Android, che gestisce una dashboard. Quest’ultima è dotata di un’interfaccia semplice da padroneggiare, che permette di tenere sempre sotto controllo numero e caratteristiche delle fatture emesse. A livello pratico, anche chi non è pratico di POS e tecnologia, può gestire senza affanni POS Easy.

Come abbiamo già accennato nelle precedenti righe però, il punto forte di questo servizio sono i costi: le commissioni all’1,4% e la già citata assenza di canone, sono condizioni alquanto vantaggiose. Grazie allo sconto del 70% al momento dell’acquisto poi, è possibile ottenere POS Easy per soli 50 euro (più IVA).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.