POS portatile a 19€ senza canone: scopri myPOS Go

Stanco del tuo POS cordless? Prova la comodità di un terminale portatile, senza fili e perfetto per essere trasportato in mobilità. Il POS è ormai uno strumento indispensabile per ogni attività, soprattutto dopo l’obbligo entrato in vigore lo scorso giugno. Tuttavia, navigare in un mare di proposte e offerte più o meno convenienti non è semplice. Per questo motivo oggi ti consigliamo myPOS, un’alternativa al classico POS cordless perfetto per chi lavora in mobilità e senza un conto bancario.

Perché scegliere un POS mobile?

Tutte le imprese, grandi o piccole che siano, devono essere in grado di accettare pagamenti con carta, oltre che garantire un servizio rapido, facile e sicuro. I terminali di myPOS sono ottimizzati per lavorare in wireless e possono accettare pagamenti contactless, magstripe e Chip&PIN. Inoltre, sono autonomi e non hanno bisogno di essere collegati a nessun altro dispositivo.

Nello specifico, il modello più economico è myPOS Go: portatile e leggero, dispone di schermo LCD a colori TFT, tastiera fisica e batteria da 1500 mAH. Il terminale non supporta connessione Wi-Fi, ma GPRS e viene fornito di una SIM dati gratuita.

Tutti i POS di myPOS sono senza banca. Non è quindi necessario avere un conto bancario per utilizzarli. Tutti i pagamenti vengono accreditati istantaneamente sull’account esercente multi-valuta myPOS: da lì è possibile trasferire i fondi su qualsiasi conto bancario oppure utilizzare la carta aziendale VISA gratuita inclusa nel prezzo.

Unico neo è l’assenza di stampante termica integrata, che viene sopperito dalla possibilità di inviare scontrini digitali direttamente dallo scontrino via e-mail oppure SMS. L’installazione è istantanea, senza alcun costo aggiuntivo e puoi tenere sempre sott’occhio la tua attività attraverso l’app myPOS. Il prezzo di myPOS Go è di 19 euro forfettario per l’acquisto del terminale; i costi mensili sono azzerati, mentre la tariffa sulle transazioni ammonta a 1,20 % + 0,05 euro.

Iniziare a utilizzare myPOS è semplicissimo:

Acquista il POS portatile attraverso questo link e ricevilo in 3 giorni lavorativi

Crea un conto myPOS in meno di 5 minuti

Inizia ad accettare i pagamenti, una volta verificato il tuo conto esercente

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.