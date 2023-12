Con questo amplificatore Bluetooth tascabile ti sentirai JIMI HENDRIX: scopri l'OFFERTA

Positive Grid Spark GO 5 W è un ottimo amplificatore smart ultra portatile per chitarre o basso, cuffie, smartphone, ecc che oggi paghi 169 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024. Un’ottima idea regalo per chi vuole un mini-amplificatore da portare comodamente in borsa o in marsupio, con funzioni basate su IA ed effetti.

Positive Grid Spark GO 5 W: le caratteristiche

Positive Grid Spark GO 5 W offre un audio computazionale all’avanguardia che crea un suono sorprendentemente ampio e dettagliato per un amplificatore delle sue dimensioni. Con 33 amplificatori e 43 effetti precaricati, puoi creare i tuoi preset personalizzati o scaricare oltre 50.000 toni dalla community di ToneCloud. Cerca le tue canzoni preferite e la funzione Auto Chords analizzerà e visualizzerà gli accordi per te, il tutto in tempo reale.

Crea la tua band virtuale con Smart Jam, un compagno musicale basato sull’intelligenza artificiale che ascolta e impara il tuo stile musicale e suona insieme a te. Ascolta musica, fai pratica e suona tutto il giorno con una batteria ricaricabile tramite USB-C che dura fino a 8 ore.

