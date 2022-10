Postazione gaming in 3, 2, 1: set tastiera e mouse a prezzo REGALO

Fai un upgrade alla tua postazione da gaming grazie a questo set combo Tastiera e Mouse Devastator 3 Plus di Cooler Master.

Lo puoi trovare in offerta su Amazon con un risparmio di oltre il 30%, arrivando a pagarlo meno di 30€. Non aspettare un secondo di più e non lasciarti scappare questa offerta, aggiungi subito questo set nel tuo carrello e completa l’acquisto. Prezzo finale di soli 27,44€.

Ricordati di attivare un abbonamento Prime sul tuo account Amazon per poter usufruire sempre di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Rendi le tue partite spettacolari grazie a questo duo RGB: il set tastiera e mouse da non perdere

Grazie a questo fantastico set Tastiera e Mouse Devastator 3 Plus di Cooler Master potrai rendere la tua postazione PC ancora più epica grazie alla funzione di retro illuminazione LED di ben 7 colori. Ti posso assicurare personalmente che questa tastiera a membrana ha un ottimo feeling con tempi di reazione ottimi ed un suono meccanico molto basso che non risulta troppo forte o fastidioso.

Il mouse invece ha ben quattro livelli di DPI: 800, 1200, 1800, 2400; per offrirti la possibilità di scegliere la velocità di movimento più adatta a te o al tuo gioco.

Per quanto riguarda la qualità puoi andare sul sicuro, infatti la Cooler Master è una tra le migliori marche in circolazione. A rendere questo set ancora più perfetto per te è la presenza dei tasti multimediali sulla testiera che ti permetteranno di alzare e abbassare il volume oltre a cambiare o stoppare le tue playlist su Spotify, mentre sul mouse potrai contare due tasti aggiuntivi sul lato destro comodissimi da usare come scorciatoie.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquista il tuo set Tastiera + Mouse Devastator 3 Plus di Cooler Master a soli 27,44€ grazie all’offerta che ti permette di risparmiare oltre il 30% di sconto sul suo prezzo totale.

Con Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.