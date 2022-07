Che siano su smartphone, PC, laptop o console, i videogiochi sono sempre una fonte inesauribile di divertimento. Tuttavia, quando si parla in modo specifico di una postazione desktop, per una esperienza ancora più coinvolgente è consigliabile l’acquisto di periferiche più adatte allo scopo, principalmente tastiera e mouse. In tal senso, il mercato offre un numero spropositato di prodotti, per tutti i gusti e – soprattutto – per tutte le tasche.

Se desideri una postazione da gaming ma non vuoi spendere troppo, ti consiglio questi due prodotti che – listino alla mano – insieme ti costerebbero oltre 110 euro ma che oggi puoi acquistare sborsando in totale 60 euro. Le periferiche in questione sono la tastiera Logitech G213 Prodigy (in offerta a 39,99 euro) e il mouse HP Pavilion Gaming 200 (in offerta a 17,98 euro).

Logitech G213 Prodigy

La G213 di Logitech è una tastiera da gaming con cinque aree di illuminazione RGB separate e con uno spettro di oltre 16,8 di colori. Di dimensioni standard (comprende anche il tastierino numerico), è munita di una membrana che funge da barriera contro sporco, briciole e anche spruzzi d’acqua.

I tasti Mech-Dome sono progettati per una risposta tattile superiore e in grado di restituire prestazioni simili a quelli delle tastiere meccaniche. Non mancano l’anti-ghosting (per mantenere sempre il controllo quando si premono più pulsanti di gioco simultaneamente) e i pulsanti per i controlli multimediali.

HP Pavilion Gaming 200

Il mouse da gaming con cavo di HP integra 5 impostazioni DPI (da 600 a 3200) e ti permette quindi di giocare alla velocità ideale. Oltre ad una precisione estrema, il Pavilion Gaming 200 è anche bello da vedere, con il suo design ergonomico e il sistema di illuminazione RGB personalizzabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.