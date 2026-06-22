Poste italiane, la prima ricarica sulla carta avviene il 1° luglio: chi avrà l’accredito nelle prossime settimane

Dal 1° luglio 2026 partirà infatti il nuovo sistema di accredito, con la prima ricarica della nuova carta dedicata ai servizi welfare, segnando il passaggio definitivo a una modalità completamente digitale.

La novità riguarda l’introduzione di una piattaforma più moderna per la gestione dei ticket, pensata per semplificare l’utilizzo quotidiano e ampliare il numero degli esercizi convenzionati. Il sistema sarà gestito attraverso l’area welfare del gruppo e consentirà ai lavoratori di controllare e utilizzare i buoni anche tramite smartphone.

Chi riceverà la prima ricarica del 1° luglio

Il primo accredito sarà effettuato automaticamente il 1° luglio 2026 e interesserà il personale del gruppo che già percepisce i buoni pasto. Si tratta di una platea molto ampia che comprende circa 120 mila lavoratori di Poste Italiane e delle società collegate.

Nei mesi precedenti all’avvio, molti dipendenti saranno chiamati a completare alcune semplici procedure di attivazione, così da essere pronti all’utilizzo del nuovo sistema. Le operazioni potranno essere svolte tramite i canali interni aziendali dedicati ai servizi per il personale.

Il cambiamento principale riguarda il passaggio a una gestione interamente digitale. I buoni pasto non saranno più legati solo a strumenti tradizionali, ma potranno essere consultati e utilizzati anche tramite applicazione mobile. Tuttavia, per chi non desidera utilizzare lo smartphone, resterà disponibile una carta fisica alternativa.

Le ricariche seguiranno comunque le stesse logiche amministrative già in vigore, senza modifiche rispetto alle tempistiche di assegnazione, ma con un sistema di accesso più rapido e intuitivo.

Dove potranno essere utilizzati i nuovi buoni pasto

La rete di utilizzo sarà ampliata fino a comprendere oltre 16.000 esercizi convenzionati su tutto il territorio nazionale, tra cui supermercati, bar, ristoranti, pizzerie e punti di ristoro. L’espansione del circuito permetterà una maggiore flessibilità nella spesa quotidiana.

Attraverso gli strumenti digitali sarà inoltre possibile individuare facilmente i locali aderenti più vicini grazie alla geolocalizzazione, semplificando l’esperienza d’uso.

Non cambiano le regole fondamentali: i buoni pasto restano destinati esclusivamente all’acquisto di alimenti o alla fruizione di servizi di ristorazione. Rimane il limite massimo di utilizzo di otto ticket per singola transazione, come previsto dalla normativa vigente.

Resta invariato il divieto di cessione o conversione in denaro, garantendo così la natura esclusivamente alimentare del beneficio.

Il nuovo sistema rappresenta un ulteriore passo nella trasformazione digitale dei servizi aziendali di Poste Italiane. L’obiettivo è rendere più semplice la gestione dei buoni, ridurre l’uso di strumenti fisici e integrare tutto in un ecosistema unico, accessibile in modo rapido e centralizzato.

Con la ricarica del 1° luglio, si apre quindi una nuova fase per il welfare aziendale del gruppo, che punta su tecnologia e immediatezza per migliorare l’esperienza dei lavoratori.