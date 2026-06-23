Poste italiane, questo buono fruttifero dà anche il 10% di premio fedeltà: il guadagno è impensabile

L’ultima proposta si distingue per una caratteristica che sta attirando molta attenzione: un premio fedeltà fino al 10% a scadenza, legato alla permanenza dell’investimento fino al termine previsto.

Il prodotto rientra nella gamma dei titoli emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti attraverso la rete di Poste Italiane, e si inserisce nel solco dei tradizionali strumenti a capitale garantito dallo Stato. Proprio questa caratteristica rappresenta uno degli elementi più rilevanti per i risparmiatori, che cercano soluzioni a basso rischio in un contesto economico ancora incerto.

Come funziona il nuovo buono con premio fedeltà

Il nuovo buono si caratterizza per una struttura a lunga durata, con rendimento crescente nel tempo. Il meccanismo è di tipo step-up, cioè i tassi aumentano progressivamente nel corso degli anni, premiando chi mantiene l’investimento fino alla scadenza naturale.

La logica è semplice: più a lungo si mantiene il capitale investito, maggiore sarà il rendimento complessivo. A questo si aggiunge il bonus finale del 10% lordo, riconosciuto esclusivamente a chi porta il titolo fino alla scadenza completa.

L’investimento ha una durata pluriennale e si sviluppa in diverse fasi temporali, ciascuna con un tasso di rendimento differente. Nella prima parte del periodo i rendimenti sono più contenuti, mentre aumentano gradualmente negli anni successivi, fino ad arrivare alla fase finale più redditizia.

Questo sistema premia quindi la fedeltà del risparmiatore, scoraggiando i riscatti anticipati e incentivando una gestione del risparmio più stabile e programmata.

Un altro elemento importante è la semplicità operativa: il buono è accessibile con importi ridotti e non presenta costi di sottoscrizione o gestione, rendendolo uno strumento alla portata di un’ampia platea di utenti.

Tassazione e vantaggi fiscali

Uno dei punti di forza di questi strumenti è il trattamento fiscale agevolato. Gli interessi sono soggetti a una tassazione del 12,5%, inferiore rispetto a molti altri strumenti finanziari. Inoltre, in determinati limiti, i buoni fruttiferi postali non rientrano nel calcolo dell’ISEE e sono esenti da imposta di successione.

Queste caratteristiche rendono il prodotto particolarmente interessante per chi cerca un investimento protetto e fiscalmente efficiente.

Il vero elemento che sta generando interesse è proprio il bonus finale del 10%, che si aggiunge agli interessi maturati nel tempo. Questa componente rende il rendimento complessivo più elevato rispetto ad altre soluzioni tradizionali a capitale garantito, soprattutto per chi è disposto a immobilizzare il denaro per molti anni.

Tuttavia, è importante ricordare che il vantaggio massimo si ottiene solo rispettando la scadenza naturale del prodotto, senza riscatti anticipati.

Il nuovo buono fruttifero postale con premio fedeltà rappresenta una proposta pensata per chi desidera sicurezza, semplicità e rendimento nel lungo periodo. In un contesto economico caratterizzato da incertezza e volatilità, strumenti come questo continuano a occupare un ruolo centrale nelle strategie di risparmio delle famiglie italiane.

Il messaggio è chiaro: la pazienza viene premiata, e il guadagno finale può risultare particolarmente interessante per chi sceglie di mantenere l’investimento fino alla scadenza.