Poste italiane “richiesta di intervento urgente”: cosa fare assolutamente quando si riceve questa comunicazione

Le truffe che arrivano tramite messaggi o telefonate credibili sono sempre più sofisticate. Non partono sempre da link sospetti, ma da contatti apparentemente innocui: una telefonata, un SMS o un falso operatore possono spingere l’utente a condividere codici OTP, autorizzare pagamenti o eseguire bonifici immediati. Questo è il fulcro della nuova campagna di Poste Italiane, con lo slogan “Un truffatore non può fare nulla senza di te”, che punta a sensibilizzare i cittadini sulla manipolazione emotiva.

Come funzionano queste truffe

I criminali sfruttano la paura, l’urgenza e la fiducia delle persone per ottenere dati sensibili. Grazie ai bonifici istantanei, l’operazione può completarsi in pochi secondi, riducendo drasticamente il margine di errore per le vittime.

Gli schemi più comuni includono finte richieste di aiuto da parte di familiari, messaggi che promettono investimenti vantaggiosi, o presunti interventi urgenti da parte di Poste Italiane o della Pubblica Sicurezza. Anche relazioni sentimentali online possono essere sfruttate per ottenere l’accesso a codici, credenziali e dati personali.

Cosa fare quando si riceve una richiesta sospetta

In caso di messaggi o telefonate che richiedono interventi immediati, è fondamentale non reagire sotto pressione. Mai condividere credenziali, codici OTP o autorizzare pagamenti senza aver verificato l’origine della richiesta. Poste Italiane consiglia di controllare sempre le informazioni tramite i canali ufficiali, come l’app, il sito web poste.it o recandosi presso gli uffici postali. La verifica è l’unico modo per proteggere il proprio denaro e i dati personali.

La campagna è diffusa su diversi punti di contatto: il sito web, l’app mobile, i social, i display negli uffici postali e gli ATM, per raggiungere anche chi non utilizza regolarmente i canali digitali. L’obiettivo è far comprendere a tutti che nessun operatore affidabile chiederà mai interventi urgenti tramite messaggi o telefonate improvvise.