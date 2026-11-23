In tutta Italia, Poste Italiane trasferirà a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta la gestione delle carte, dei servizi di pagamento e dell’acquiring, dopo la riorganizzazione che prevede la scissione parziale di PostePay S.p.A. e il passaggio del patrimonio legato alle attività di Istituto di Moneta Elettronica. Per i clienti, il punto è soprattutto pratico: molti servizi resteranno come sono. Ma per alcune carte con IBAN, dal 2027, cambieranno le coordinate da comunicare a datori di lavoro, creditori e intermediari.

La riorganizzazione, comunicata da Poste Italiane sui propri canali ufficiali, prevede che BancoPosta prenda il posto di PostePay S.p.A. – Patrimonio destinato IMEL nei rapporti giuridici oggi in essere. Il passaggio riguarda le carte prepagate Postepay, le carte di debito Postepay e i servizi di acquiring, cioè gli strumenti usati dagli esercenti per incassare pagamenti elettronici. I contratti, fa sapere il gruppo, proseguiranno “senza interruzioni” e alle stesse condizioni economiche e contrattuali.

La data da segnare è il 1° gennaio 2027. Da quel giorno l’interlocutore contrattuale sarà Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta. PostePay S.p.A., invece, prenderà il nome di Poste Services S.p.A. e continuerà a seguire i servizi di telefonia fissa, mobile e fibra — come PosteMobile e PosteCasa Ultraveloce — oltre alla vendita di energia elettrica e gas naturale. Nei documenti informativi, per un periodo di aggiornamento, potrà ancora comparire il marchio Postepay: sarà solo un riferimento grafico, non un cambio delle condizioni.

Carte senza IBAN e carte di debito: per i clienti non cambia nulla

Chi ha una Postepay senza IBAN, come la prepagata standard, non dovrà fare nulla. La carta continuerà a funzionare per prelievi, pagamenti, ricariche, acquisti online e nei negozi convenzionati. Restano disponibili anche i servizi tramite poste.it, App Poste Italiane, uffici postali, ATM e punti vendita abilitati. Confermato anche il programma ScontiPoste, compresi gli eventuali vantaggi già maturati.

Consulenza su carta prepagata e documenti: un’immagine che richiama il passaggio di gestione e l’aggiornamento delle coordinate dal 2027.

Nessuna novità operativa nemmeno per le carte di debito Postepay, incluse quelle business. Restano valide le credenziali di accesso, il PIN e gli strumenti di sicurezza come PosteID, userid e password. Lo stesso vale per le app: App Poste Italiane, App PosteBusiness e i siti poste.it e business.poste.it continueranno a offrire le funzioni indicate da Poste. Non servirà cambiare carta. Il messaggio, in sostanza, è chiaro: niente corse agli sportelli. Rinnovi e sostituzioni seguiranno le procedure di sempre.

Postepay Evolution, arrivano nuovo IBAN e nuove scadenze

La novità più importante riguarda le carte con IBAN, in particolare Postepay Evolution e Postepay Evolution Business. Dal 1° gennaio 2027 cambieranno IBAN e BIC/SWIFT associati alla carta. Lo strumento, però, continuerà a funzionare per pagamenti, prelievi, ricariche, bonifici, postagiro e operazioni P2P. Il nuovo IBAN è indicato nella comunicazione inviata nella Bacheca dell’App Poste Italiane, nell’area personale su poste.it oppure nella lettera cartacea spedita all’indirizzo del cliente.

Per limitare i disagi, gli accrediti di bonifici SEPA, bonifici istantanei, postagiro, bonifici esteri e gli addebiti diretti SEPA saranno spostati automaticamente sul nuovo IBAN per almeno 12 mesi, quindi almeno fino al 1° gennaio 2028. Poste invita comunque i clienti, durante questa fase, a comunicare le nuove coordinate a chi invia pagamenti ricorrenti: datore di lavoro, committenti, amministratori di condominio, società di utenze o altri creditori. Per gli addebiti SEPA attivati tramite canali Poste, sarà Poste Italiane ad avvisare il creditore. Per quelli firmati direttamente con il creditore, invece, dovrà provvedere il cliente.

Per pensioni INPS e F24 sono previste regole specifiche. Gli accrediti delle pensioni saranno reindirizzati senza bisogno di andare all’Inps o in ufficio postale. Per i pagamenti F24 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, le operazioni continueranno a essere eseguite in automatico almeno fino al 1° gennaio 2028. Resta però l’invito a informare eventuali soggetti terzi incaricati, come CAF, commercialisti o studi professionali. Dal 2027, per attivare nuovi addebiti diretti SEPA, dovrà essere indicato solo il nuovo IBAN.

Acquiring, reclami e assistenza: cosa devono sapere esercenti e clienti business

Per gli esercenti che usano il servizio di acquiring Postepay, il POS Virtuale Postepay o il servizio POS PA, Poste segnala che non ci saranno cambi operativi. Incassi, addebiti dei costi e credenziali del Portale Incassi resteranno invariati. Non sarà necessario sostituire il POS. Se gli addebiti sono collegati a un conto aperto presso una banca terza, l’istituto potrebbe contattare il cliente per verificare il nuovo beneficiario, cioè Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta.

Dal 1° gennaio 2027 cambiano invece i riferimenti formali per i reclami. Le segnalazioni scritte potranno essere inviate all’indirizzo reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it, tramite modulo web su poste.it, per posta a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta – Gestione Reclami – Viale Europa 190, 00144 Roma, via fax al numero +39 06 59 58 0160 o direttamente in un ufficio postale. Per l’assistenza sulle carte il numero indicato è +39 06 45 26 6006; per l’acquiring, il numero dedicato è +39 06 45 26 8811, opzione 1. Sul fronte privacy, precisa Poste, la riorganizzazione non introduce nuove finalità di trattamento dei dati personali: il riferimento sarà Poste Italiane S.p.A., titolare del trattamento ai sensi del GDPR.