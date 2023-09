POTENTE, bello e SUPER ECONOMICO: Redmi Note 12 Pro giù del 39%

Oggi hai finalmente la possibilità di acquistare Redmi Note 12 Pro 4G in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Uno smartphone che ha caratteristiche tipiche di un top di gamma ma incredibilmente in vendita ad appena 199€, tutto merito di uno scioccante sconto immediato del 39% che ti permette di risparmiare ben 129€ sul prezzo di vendita.

Bello, potente e super economico: sono queste le principali caratteristiche del telefono a marchio Redmi, un device ammirato da milioni di utenti e spesso preso da ispirazione da altre compagnie hi-tech per il suo rapporto qualità/prezzo.

Redmi Note 12 Pro 4G crolla del 39% su eBay: offerta sensazionale

Accompagnato da un design mozzafiato grazie alla scelta di materiali costruttivi di prima scelta, Redmi Note 12 Pro 4G monta un bellissimo display AMOLED da 6.67 pollici super smooth a 120Hz con tecnologia Dolby Vision per immagini eccellenti e colori vibranti. Sotto il cofano, oltre alla mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67W, è presente un potente processore Qualcomm e tanta RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Ma c’è di più: il device del colosso cinese monta anche un comparto fotografico multiplo coi fiocchi, capeggiato dall’incredibile sensore principale da 108MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione in ogni momento della giornata.

Insomma, Redmi Note 12 Pro 4G ha tutte le carte in regola per diventare il tuo gadget preferito di quest’anno; mettilo subito nel carrello e sfrutta la consegna rapida in appena 48 ore con tanto di spese di spedizioni gratuite.

