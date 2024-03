POTENTE e mai così ECONOMICO: POCO X6 Pro crolla di prezzo su eBay

La settimana parte subito a mille con una offerta maestosa di eBay sul terminale Android POCO X6 Pro 5G, un device di design e con una scheda tecnica decisamente interessante. Sfruttando il codice coupon “PIT10PERTE2024” lo smartphone a marchio OPPO è in vendita a 277€ con tanto di consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Parliamo di un dispositivo caratterizzato da un bellissimo pannello AMOLED da 6.67 pollici super smooth a 120Hz, un potente processore octa-core MediaTek con 8GB di RAM velocissima, e un modem 5G per navigare in rete senza mai problemi di linea (né in termini di segnale né di velocità di caricamento).

POCO X6 Pro 5G è in vendita su eBay a un prezzo davvero conveniente

Sotto il cofano, inoltre, è presente anche un modulo batteria monstre da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W, mentre sul retro campeggia un modulo fotografico triplo con un sensore principale da ben 64MP per foto e video di qualità.

Sfrutta immediatamente il codice coupon “PIT10PERTE2024” per ottenere uno sconto immediato di 30€ su eBay; un’occasione decisamente vantaggiosa per il terminale Android del colosso cinese, addirittura con la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

