La scossa di Amazon: Power bank per iPhone compatibile con MagSafe a soli 27 euro!

MOMAX ha ideato una Power Bank da 10000mAh, con USBC, 20W, Ricarica Rapida USB, magnetico con supporto pieghevole, Tipo-C Batteria, Compatibile con MagSafe, per iPhone 15/14/13/12 Plus/Mini/Pro/Pro Max. Sicura, non sovraccaricherà il tuo dispositivo. Grazie allo sconto del 5% lo paghi solo 27,84 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

MOMAX Power Bank: le caratteristiche

Il power bank Momax 10000mAh ha un design a circuito visibile. Questo power bank può caricare iPhone12 fino a 2,5 volte a piena carica. Max 15W per la ricarica wireless. Il power bank supporta anche l’uscita USB-C con un massimo di 20W di ricarica rapida PD ed è compatibile con i dispositivi Qi da 5W/7,5W/10W. Nella confezione è presente un cavo Type-C, che può essere utilizzato per caricare il telefono cellulare e il power bank magsafe. Funziona con iPhone 15/14/13/12 Plus/Pro/Max/Mini. Il power bank wireless è dotato di chip intelligenti di alta qualità, di un sistema intelligente integrato e di un circuito di sicurezza in grado di prolungare la durata della batteria e di proteggere i dispositivi da incidenti quali il sovraccarico e la sovracorrente, lo scaricamento eccessivo, il surriscaldamento e l’influenza delle alte temperature.

E’ dotato di un supporto flessibile e pieghevole che sostiene l’iPhone (in orizzontale o in verticale). Grazie al suo design compatto, il Power Bank Magsafe non interferisce con l’obiettivo della fotocamera dei dispositivi smart. Con un peso di soli 230g(102*66*20mm), il design ultraleggero consente di portarlo con sé e di inserirlo perfettamente in tasca. Con la più recente tecnologia MagSafe magnetica, può agganciare direttamente il retro del vostro iPhone, come iPhone 15/14/13/12/Pro/Plus/mini, Pro Max. Il supporto magnetico in pelle fornisce una migliore protezione per i vostri telefoni cellulari durante la ricarica wireless.

