Potenti auricolari a 9€: a meno di questo prezzo le trovi solo in regalo

Su Amazon in questo preciso momento c’è una di quelle offerte davvero difficili da ignorare. Proprio così: parliamo di un paio di auricolari wireless 5.0 con microfono incorporato venduto a un prezzo davvero super conveniente. Non ci credi? Allora vai subito sul famoso sito di e-commerce prima che si esauriscano, facendoli tuoi con soli 9€. Le spedizioni sono gratuite, gestite da Amazon. Ricordati solo di inserire il codice 9FI3BAG6 al momento del pagamento per ottenere lo sconto finale.

Auricolari bluetooth 5.0: prezzo da bancarella su Amazon

Questi auricolari neri sono davvero belli, sia nel look che nelle funzioni. Costruiti con materiale di qualità, compatti ma allo stesso tempo soffici, perfette da indossare anche per lungo tempo grazie al loro design ergonomico. I materiali super morbidi si adattano alla forma naturale del tuo orecchio per una vestibilità personalizzata. Inoltre con la loro tecnologia Bluetooth 5.0 sono in grado di fornire una connessione più veloce e stabile, un suono più realistico e un consumo energetico inferiore, con un ritardo di soli 65 ms.

Queste cuffiette ti garantiscono una qualità del suono cristallina, anche a livello di bassi, per un’esperienza assolutamente impressionante quando si ascolta musica, si guardano film e si effettuano chiamate. Accoppiamento in un solo passaggio: basta estrarre le Auricolari Bluetooth 5.0 dalla custodia di ricarica e si accenderanno e si accoppieranno automaticamente (dopo il primo accoppiamento). Il vano di ricarica e gli auricolari hanno poi dei bellissimi effetti di luce colorata.

Design ergonomico, comfort incredibile e suono senza interruzioni, che può adattarsi alle tue orecchie senza sforzo. Immergiti nella musica con questi ottimi auricolari wireless a soli 9€. Le spedizioni sono gratuite, gestite da Amazon. Ricordati solo di inserire il codice 9FI3BAG6 al momento del pagamento per ottenere lo sconto finale di 10€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.